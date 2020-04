Coronavirus, i contagi sembrano crescere meno a Monza e in Brianza: in città 7 nuovi casi

Sette nuovi contagi a Monza registrati nella giornata di mercoledì 22 aprile: il giorno prima erano stati 23. Numeri in lieve calo anche per l'intera provincia di Monza e Brianza che nelle ultime ventiquattro ore - secondo il bollettino reso noto da Regione Lombardia - ha avuto un incremento di 42 nuovi casi, qualcuno in meno rispetto ao 54 del 21 aprile. Dati che sembrano mostrare che il virus avanza con meno forza e che i contagi crescono ancora ma forse con un ritmo più lento. Ma per leggere oltre alle cifre i dati e per avere risposte sull'andamento dell'epidemia bisognerà aspettare ancora.

I dati in Lombardia

"Da ormai 18 giorni assistiamo a un calo costante dei ricoveri" ha spiegato l'assessore alla Formazione, Lavoro e Istruzione Melania Rizzoli commentando mercoledì pomeriggio i dati della giornata sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. Mentre diminuisce la pressione sui presidi ospedalieri lombardi e si registrano 113 persone in meno negli ospedali, con 34 pazienti Covid in meno nelle terapie intensive della regione, crescono di 1.161 unità i nuovi positivi per un totale di 69.092 casi. Ancora tanti, troppi, i decessi che nell'ultima giornata sono stati 161.

Il contagio a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza il numero dei contagi è salito a 4.253 di cui 42 nuovi pazienti Covid accertati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di martedì invece l'aumento era stato di 54 unità, un dato in lieve calo dunque che può fare ben sperare ma che dovrà essere confermato anche nelle giornate successive. Un dato a una sola cifra arriva anche dal capoluogo brianzolo dove - come comunicato dal sindaco Dario Allevi - i nuovi positivi accertati in città nell'ultima giornata sono stati sette. "I dati, però, sono ancora molto oscillanti da un giorno all'altro. Aspettiamo ancora" ha commentato il primo cittadino monzese.

Quando e come si tornerà a scuola?

Quando si tornerà in classe e come sarà la scuola dopo l'emergenza Covid-19. Due tematiche attuali che restano ancora due grandi incognite. A fare chiarezza sul tema mercoledì pomeriggio è stata l'assessore Rizzoli che ha spiegato che in Lombardia "non ci sarà il rientro a scuola".

"Garantiamo la conclusione dell'anno in corso" ha precisato Rizzoli. "Con la delibera 'salva anno' - ha detto ancora - permettiamo agli studenti di concludere l'anno in corso, con una serie di deroghe che rispondono alla situazione di criticità che si è creata a causa della diffusione del Covid-19". "Il ritorno a scuola a settembre mi auguro che sia garantito a tutti gli studenti: noi abbiamo chiuso le scuole in Lombardia dal 24 febbraio - ha commentato - e li abbiamo privati di una esperienza importante nella loro età I ragazzi hanno ottima capacita' di recupero".

"Il calendario scolastico è prerogativa del Provveditorato e della Regione ma ci sono misure da condividere con il governo in base al trend epidemiologico" ha spiegato Rizzoli. "Dobbiamo capire come arriveremo a settembre e se resteranno norme di distanziamento e dispositivi di protezione personale" ha aggiunto l'assessore annunciando che a giorni si dovrebbe tenere l'ennesima riunione con il ministro Azzolina per discutere delle principali questioni e tematiche relative alla scuola.

AllertaLom, il 5,9% ha due sintomi: casi "sommersi"

Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha fatto il punto anche sulla "mappatura" del rischio di contagio resa possibile grazie ai dati raccolti attraverso i quaestionari compilati dagli utenti con l'app AllertaLom. Tra le province dove il questionario e' stato maggiormente compilato c'è anche l'area di Monza Brianza insieme a Milano e Lecco che hanno visto la partecipazione di piu' del 10% della popolazione.

L'applicazione è stata scaricata da 1 milione e 100mila utenti "e abbiamo raccolto più di 2 milioni e 200 mila questionari, perché il questionario va compilato più volte — ha spiegato Sala —. Adesso suggeriamo di compilarlo ogni giorno. Abbiamo anche aggiornato la nostra applicazione per permettere che su un cellulare possano compilare il questionario più utenti". "È emerso che - ha riferito Sala - il 5,9% di quelli che hanno inviato il questionario hanno almeno due sintomi marcati di Covid, e di questo 5,9% il 2,1% ne ha tre. Questo ci dà una statistica su più del 10% della popolazione della presenza di contagio". E questi dati cosa vogliono dire? Attraverso qualche semplice operazione matematica si scopre che le persone che presentano almeno due sintomi sono circa 64.900.

Sala ha poi spiegato che "il 25% delle persone che hanno compilato il questionario si sposta per lavoro, di questo 25% uno su tre lo fa nel proprio comune, tre su quattro lo fanno nella propria provincia con differenti dati a seconda delle diverse province". I dati incrociati hanno permesso anche di mappare la presenza di uno o più sintomi riconducibili al virus dichiarata dagli utenti: dolori muscolari, stanchezza, dissenteria, alterazioni del gusto e dell'olfatto e congiuntivite.

Test sierologici da fine aprile

A Monza e Brianza i test sierologici prenderanno il via da fine aprile. La data indicata dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera è mercoledì 29 aprile. "Da giovedi' 23 aprile partiremo con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus: Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia. Dal 29 aprile, le analisi saranno estese a tutta la Lombardia". Il test - che si effettua attraverso un prelievo ematico - serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus.

"Per iniziare, effettueremo i test a categorie di cittadini ben definite: i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle ATS; i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle ATS a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria" ha spiegato l'assessore Gallera.