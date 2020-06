Coronavirus, a Monza nessun nuovo caso positivo nell'ultima giornata: +4 in Brianza

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus a Monza nell'ultima giornata. In provincia di Monza e Brianza invece sono state quattro le persone risultate positive tra sabato e domenica. In Lombardia, secondo il bollettino ufficiale reso noto nel tardo pomeriggio del 21 giugno dalla Regione, si sono registrati 128 nuovi casi positivi, di cui 53 da un tampone effettuato in seguito alla positività al test sierologico. Dei 128 casi, 51 risultano "debolmente" positivi.

Notizie incoraggianti arrivano sul fronte ospedaliero. Continuano infatti a diminuire i ricoverati per Covid-19, in particolare sono ora 53 in tutta la Lombardia quelli in terapia intensiva (uno in meno rispetto a sabato) e 1.260 nei normali reparti di degenza (141 in meno rispetto a sabato).

Sono 13 le persone decedute domenica e risultate positive al Covid-19, mentre 183 sono i guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore. Dall'inizio della pandemia a Monza sono state 1.165 le persone contagiate dal coronavirus, 5.731 invece i contagi in provincia di Monza e Brianza.