Coronavirus, in Brianza nove nuovi contagi nell'ultima giornata: i numeri

Nove nuovi positivi in Brianza per un totale di 5.055 casi dall'inizio dell'epidemia. Questi gli ultimi dati resi noti domenica da Regione Lombardia. Nella città di Monza nell'ultima giornata sono stati invece tre i nuovi pazienti Covid individuati. L'emergenza sanitara sembra rallentare anche in Lombardia, dove i nuovi contagi domenica 10 maggio sono stati + 282 (per un totale di 81.507 casi positivi), meno rispetto ai +502 di sabato. Molti meno però anche i tamponi processati. In calo anche i decessi, +62 (sabato erano stati +85 e venerdì +94). Dall'inizio dell'epidemia a morire per il virus sono state 14.986 persone.

A salire invece, purtroppo, sono i ricoveri in terapia intensiva, +18 (sabato erano -70 e venerdì -80). Mentre sono meno i ricoveri in altri reparti, -107.

La situazione in provincia

Monza e Brianza con i suoi 5.055 contagi risulta la quinta provincia lombarda più colpita dall'epidemia dopo Milano (21.376), Brescia con 13.550 (+44), Bergamo 11.741 (+24) e Cremona 6.248 (+6). Di seguito i numeri nelle altre province della Lombardia: Pavia 4.777 (+35), Como 3.496 (+16), Mantova 3.251 (+1), Lodi 3.271 (+7), Varese 3.182 (+18), Lecco 2.486 (+4) e Sondrio 1.287 (+7).