Coronavirus, oltre 5mila contagi a Monza e Brianza: 41 i nuovi positivi

Sono ormai oltre 5mila i casi di contagio da Covid-19 a Monza e Brianza. Il numero dei casi positivi accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia è salito a 5.015 con 41 (giovedì erano stati 81) nuovi pazienti Covid registrati nella giornata di giovedì. In Regione Lombardia i casi di coronavirus accertati sono adesso 80.723 con 609 nuovi positivi a cui - si legge nell'ultimo bollettino reso noto dal Pirellone - vanno aggiunti 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati in data 8 maggio.

Sono 94 le vittime del virus che hanno perso la vita nell'ultima giornata in Lombardia. Ancora in calo i ricoveri in Terapia Intensiva con 80 persone in meno nei reparti nell'ultima giornata per un totale di 400 pazienti. Sono 146 in meno rispetto a giovedì i ricoveri nei reparti di degenza Covid non specializzati per la terapia intensiva.

Weekend Fase 2, appello alla responsabilità

"Se ci comporteremo con attenzione e seguendo le prescrizioni che ormai conosciamo, potremo conquistare un altro spazio di liberta' e favorire cosi' la piena ripartenza, soprattutto in vista della tappa del 18 maggio". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si e' rivolto ai cittadini lombardi, alla vigilia del primo weekend post-lockdown, che funzionera' come un test per gestire le prossime settimane e a cui guardano oggi le Istituzioni, gli scienziati e i tecnici per pianificare le imminenti aperture.

"Questo e' un momento delicatissimo - ha ammonito il presidente - i cittadini, che hanno capito di dover rispettare le regole del lockdown, mi auguro rispettino anche quelle necessarie nella Fase 2. Meglio fare un sacrificio in piu' oggi per avere liberta' completa domani".

Fase 2, Monza punta sui monopattini

Meno veicoli in strada e quindi meno traffico. E nessun rischio di assembramento sui mezzi pubblici. Monza nella Fase 2 punta sui monopattini. La giunta ha approvato un progetto di “mobilità dolce” che definisce le “linee di indirizzo generali” a cui la società Monza Mobilità dovrà attenersi nella predisposizione della gara del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in modalità free floating (cioè senza stazioni fisiche alle quali agganciare i dispositivi).

Dovranno essere individuate aree specifiche dove sarà possibile effettuare il ritiro e la restituzione dei monopattini: attraverso una app sarà possibile noleggiare i mezzi e geolocalizzare le aree dedicate. È esclusa, per il momento, la possibilità di circolazione di segway, hoverboard e monowheel.