Coronavirus, meno di cento nuovi casi, calo dei ricoveri: 4 nuovi positivi a Monza e Brianza

Meno di cento nuovi positivi e quattro nuovi casi in provincia di Monza e Brianza. Con il numero dei ricoveri nei reparti covid degli ospedali lombardi e nelle terapie intensive in calo. Questo, in sintesi, il bollettino relativo all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in Lombardia.

Dei 95 nuovi casi registrati nella giornata di sabato 4 luglio 32 sono risultati a seguito si test sierologici e 21 persone sono debolmente positive.

"I dati di oggi riportano buone notizie per quanto riguarda il calo dei ricoveri (-10), con un positivo '- 5' relativamente alle terapie intensive. Buone notizie anche per cio' che attiene la voce guariti/dimessi (+330 in totale) a conferma di come la battaglia contro il virus stia producendo i risultati sperati" ha detto l'assessore Giulio Gallera, commentando l'aggiornamento quotidiano.

Sedici invece le vittime che hanno perso la vita a causa del covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, per un totale complessivo di 16.691 dall'inizio della pandemia in Lombardia.