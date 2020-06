Coronavirus, bollettino Lombardia e Monza Brianza: tre nuovi casi positivi

Tre nuovi casi di positività a Monza e Brianza e sessantadue contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia a fronte di 6.117 tamponi effettuati. Di questi 13 sono risultati test debolmente positivi e 8 sono stati effettuati a seguito di test sierologici. Intanto in Lombardia aumenta il numero dei guariti con 821 persone che sono state dimesse o sono guarite dall'infezione nelle ultime ventiquattro ore.

Continuano a scendere anche i ricoveri in terapia intensiva con 42 posti letto ancora occupati nei reparti specializzati degli ospedali lombardia, uno meno di lunedì. Sono 42 invece i pazienti in meno negli ospedali per un totale di 297 persone ancora ricoverate. Sei i decessi registrati a causa del covid nell'ultima giornata, con un totale delle vittime che solo in Lombardia conta ormai 16.644 morti.