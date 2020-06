Coronavirus, un nuovo caso di contagio a Monza nell'ultima giornata

Cinque nuovi contagi in più in Brianza e un solo nuovo caso di positività al Covid-19 a Monza. Dopo un'altra giornata dove il numero dei nuovi contagi era stato pari a zero l'Ats ha comunicato che si è registrato un nuovo caso di positività. A fare il punto sull'evoluzione dell'emergenza Coronavirus in città è stato il sindaco Dario Allevi, con l'aggiornamento quotidiano via social. Dall'inizio della pandemia nel capoluogo brianzolo sono state 1.166 le persone contagiate dal coronavirus, 5.736 invece i contagi in provincia di Monza e Brianza.

Monza riparte dai cantieri e dal ponte Colombo

La ripresa di Monza riparte anche dai cantieri e dagli investimenti pubblici. Questo l'auspicio del sindaco di Monza Dario Allevi che ha presentato l'avvio dei lavori di demolizione - iniziati lunedì - per il ponte Colombo sul Lambro che era risultato pericolante. Le ruspe sono entrate in azione lunedì.

"Sono partiti i lavori di demolizione del Ponte Colombo che a seguito di una perizia era risultato pericolante. Ora, dopo numerosi adempimenti amministrativi, siamo riusciti a passare dalla carta al cantiere e l'impresa, da contratto, dovrà terminare nel mese di ottobre la ricostruzione" ha spiegato Allevi. "Sono sempre più convinto che se la ripresa (su cui tutti puntiamo con fiducia) dovrà partire anche da importanti investimenti pubblici, è fondamentale modificare ora l'attuale codice degli appalti: un sistema troppo complesso - ormai è acclarato - che mortifica ogni iniziativa e allunga a dismisura i tempi. L'esempio del ponte Morandi è sotto gli occhi di tutti e dimostra che fare le cose per bene si può, in modo legittimo e trasparente, senza disperdere tempo, risorse ed energie" ha concluso il primo cittadino monzese.