Coronavirus, 64 nuovi contagi a Monza e Brianza: controlli col drone in città

Oltre novemila tamponi (9.530) e 1.460 nuovi positivi in un solo giorno in Lombardia. E' salito a 59.052 il numero dei contagi da Covid-19 sul territorio regionale. L'ultimo bilancio dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia è stato tracciato nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

'Oggi il dato importante e' quello dei ricoverati che scendono di 57 unita', ieri c'era stato un'oscillazione in piu' e oggi diminuiscono. E' un dato molto positivo come quello delle terapie intensive che crescono solo di 2. Aumentano anche coloro che sono guariti (+323) rispetto a ieri e, dopo tanti giorni, forse c'e' una riduzione anche dei decessi' ha detto Gallera.

Sono 11.969 le persone ricoverate con 57 ricoveri in meno rispetto a sabato mentre in Terapia Intensiva ci sono 1.176 persone, due in più di ieri. I decessi registrati nella giornata di sabato sono stati 110, per un totale di 10.621. Il numero dei guariti è salito di 1.405 unità, per 35.286 totali.

Il contagio in Brianza e nelle province

A Monza e Brianza nella giornata di domenica i casi di contagio sono aumentati di 64 unità. Adesso il totale delle persone positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria sul territorio è salito a 3.639. Nella giornata di sabato si era registrato un incremento notevole, superiore ai giorni passati con 151 nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore.

Controlli con il drone a Monza

Nella giornata di Pasqua il drone della polizia locale si è alzato in volo sopra la Villa Reale con una panoramica sul Parco e sui giardini della Reggia, su via Giotto, via Cavallotti, lungo la ciclabile del Villoresi e sull'area della Boscherona. I controlli nel pomeriggio di domenica sono ancora in corso ma dal comando di via Marsala hanno tracciato un primo bilancio dell'attività che riporta numeri confortanti: i monzesi sono rimasti a casa e hanno seguito le disposizioni per il contenimento dell'emergenza. Il personale ha accertato tre violazioni per spostamenti non motivati e sono scattate le multe.

L'appello a restare a casa

“La scorsa settimana – ha sottolineato il vicepresidente Fabrizio Sala – avevamo registrato un aumento della mobilità. Ieri i dati confermano un calo, come di solito avviene nelle giornate del fine settimana, anche se ci troviamo con 2 punti percentuali sopra la media dei week end precedenti”.

“Più restiamo in casa, più rallentiamo contagio” ha ribadito Fabrizio Sala. "Domani è il Lunedì dell'Angelo e vogliamo fare una raccomandazione: ranzo e cena sono da fare solo all'interno della propria abitazione senza invitare amici e familiari perchè il distanziamento sociale - unica arma contro il virus - non avrebbe effetto" ha ribadito Sala illustrando i dati relativi alla mobilità che per la giornata di sabato hanno registrato un 32% di spostamenti nell'intera regione.