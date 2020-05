Questura di Monza e della Brianza, riapre l'Ufficio Passaporti

gli appuntamenti cancellati durante il lockdown saranno progressivamente recuperati attraverso la fissazione di nuovi appuntamenti (nel rispetto dell’ordine cronologico) da parte dell’Ufficio Passaporti, che verranno comunicati agli interessati via mail o telefono

chi necessita di informazioni non dovrà recarsi agli sportelli, ma consultare il sito alla sezione "Rilascio Passaporto - Informazioni dettagliate e modulistica" oppure mandare una PEC a uffpassaporti.quest.mb@pecps.poliziadistato.it (lo stesso indirizzo dovrà essere usato per chi richiede un passaporto urgente per motivi di lavoro, studio o salute, allegando biglietto aereo e documentazione che attesti l'urgenza)