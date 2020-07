Coronavirus, mascherine, discoteche chiuse e trolley in viaggio: le nuove regole

Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro e trolley nelle cappelliere degli aerei: oggi arriva la proroga delle misure anti contagio che rimarranno in vigore fino al prossimo 31 luglio. Più che cambiamenti si tratta di conferme, dettate dal fatto che l'epidemia non è stata ancora debellata e il virus circola ancora.

Coronavirus, le regole dal 14 luglio: ok al trolley in aereo

Ma quali sono le novità? Quella principale, a maggior ragione in un periodo in cui molti cittadini si mettono in viaggio per le vacanze estive, riguarda proprio chi utilizza gli aerei: da oggi si possono portare di nuovo i trolley in cabina. La conferma è arrivata dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto anche a me era sembrata una misura anomala, che è stata assunta" dalle linee aeree "e aveva una sua ratio: nel momento in cui si mettono i trolley nelle cappelliere si producono assembramenti e contatti. L'aria viene sanificata in cabina: appena si accendono i motori - ha spiegato - inizia la sanificazione permanente". Con il divieto "si volevano evitare vicinanza" tra i passeggeri "e lungaggini, che comunque non vanno mai sopra i 15-20 minuti, che è il tempo in cui avviene il contagio". E comunque "adesso il trolley si può portare".

Coronavirus, le regole confermate: mascherine obbligatorie al chiuso e distanziamento

Oggi poi ci sarà la "proroga delle misure di contenimento del virus fino al 31 luglio: quindi l'uso della mascherina, i non assembramenti, il distanziamento di un metro, le disposizioni per l'accesso ai luoghi pubblici al chiuso come i ristoranti, l'uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi", ha ricordato Zampa, aggiungendo che queste misure sono legate al fatto che Covid-19 è ancora tra noi. Zampa ha anche parlato della proroga dello stato di emergenza:"Oggi noi siamo sotto sequestro? A me non pare. Con la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre il governo intende continuare a poter assumere in velocità i provvedimenti" contro Covid-19, "qualora siano necessari. Non c'è una richiesta di pieni poteri, ma un proseguimento di quello che è oggi".

MASCHERINE: Niente più obbligo all'aperto in Lombardia

Infine, in base al nuovo decreto le discoteche al chiuso dovranno rimanere ancora chiuse, almeno fino al 31 luglio. Così come le sagre, le fiere e gli eventi pubblici in generale.