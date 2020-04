"Qualcuno ha ucciso una papera in piazza", germano reale trovato morto in centro Monza

Una "passeggiata" insolita in centro città e poi il triste epilogo. Sabato sera alcuni esemplari di germano reale sono stati avvistati in piazza Cambiaghi mentre si aggiravano nel capoluogo brianzolo "serrato" per il lockdown. Intorno alle 20.30 poi una segnalazione giunta alla centrale operativa della polizia locale: "Hanno ucciso una papera in piazza".

Quando una pattuglia del comando di via Marsala la sera del 19 aprile è giunta in piazza Cambiaghi ha trovato un germano reale immobile, senza vita, a terra, vicino a un cittadino marocchino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha riferito di non aver ucciso l'animale e che il germano reale fosse già morto. Sul suo corpo non sono stati evidenziati segni di violenza o ferite che lascerebbero pensare a una morte violenta. Il germano è stato portato in comando dove verrà analizzato dal servizio veterinario dell'Ats per stabilire con certezza la causa della morte.

Solo in seguito ai riscontri che emergeranno dall'ispezione veterinaria si potrà formulare o meno un'ipotesi di reato che sarebbe a carico di ignoti.

Video | Germani reali in centro Monza

(Immagini Daniele Bennati)