Monza, il Parco riapre per un "test" di tre giorni: le regole e la mappa con gli ingressi

Tre giorni di test prima di pianificare una eventuale riapertura graduale dopo la chiusura imposta per l'epidemia di Covid-19. Da mercoledì, per tre giorni, fino a venerdì 15 maggio il parco di Monza riapre le porte ai visitatori che potranno accedere solo a piedi o in bicicletta.

Si tratta di uno "stress test", come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso sindaco Allevi che aveva preferito mantenere chiusi i cancelli del polmone verde monzese in attesa di dati confortanti sull'andamento della curva epidemiologica. Si potrà accedere al Parco con l'obbligo di mascherina, da indossare sempre, ad eccezione del tempo di svolgimento di attività sportiva. L'area sarà aperta dalle 7 alle 20.30. L’accesso al Parco sarà consentito a pedoni e ciclisti che potranno entrare dai cinque varchi principali:

Porta Monza

Porta Villasanta

Vedano Centrale

Porta San Giorgio

Porta Biassono (Costa Alta).

Santa Maria delle Grazie (ingresso pedonale)

Sarà aperto anche l’ingresso pedonale da Madonna delle Grazie. Viale Cavriga sarà inibito al traffico veicolare. I Giardini Reali resteranno chiusi mentre riaprirà il parcheggio di Porta Monza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappa con gli accessi al parco

Le regole