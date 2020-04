Coronavirus, 37 morti nell'ultima settimana a Monza: il parco resta ancora chiuso

Monza si prepara alla Fase 2 e alla convivenza con il virus ma, ricorda il sindaco Dario Allevi, la parola d'ordine è prudenza. Per questo motivo lunedì 4 maggio il parco resterà chiuso. Il polmone verde della Brianza non riaprirà i cancelli: a stabilirlo è stato il primo cittadino che ha specificato che sarebbe impossibile controllare settecento ettari di verde garantendo che non vengano presi d'assalto dai cittadini desiderosi i

L'incremento di nuovi contagi nel capoluogo brianzolo sembra essere rallentato e i nuovi casi - ha specificato Allevi - sono solo cinque in più di ieri ma il dato che preoccupa sono i decessi: 37 vittime in più in una sola settimana.

Contagi e morti a Monza e Brianza

"Ho il dovere di anteporre la salute pubblica ad ogni altra priorità e sebbene i contagi siano in calo - oggi solo cinque casi in più rispetto a ieri - abbiamo purtroppo ancora avuto ben 37 nuovi decessi nella sola ultima settimana" ha spiegato il sindaco Allevi nel cnsueto aggiornamento serale sui dati dell'emergenza e sulla situazione della città. Intanto nella giornata di mercoledì il dato dei contagi è cresciuto di 121 unità in un giorno, per un totale di 4.637 casi dall'inizio dell'epidemia.

Guardando ai dati delle singole aree la provincia più colpita dal coronvirus resta quella di Milano 18.837 (+278). Seguono Brescia 12.691 (+92), Bergamo 11.196 (+46), Cremona 5.993 (+22), Monza e Brianza (4516), Pavia 4.228 (+99), Mantova 3.131 (+8), Como 3.154 (+78), Lodi 2.947 (+11), Varese 2.568 (+72), Lecco 2.248 (+18), Sondrio 1.141 (+9).

Parco di Monza chiuso dal 4 maggio

Tra le novità previste dal nuovo Dpcm che riguarda le misure di allentamento delle restrizioni per il contenimento del contagio, c'è anche la possibile riapertura di giardini, parchi e ville nelle città. La decisione sul tema però - ha specificato lo stesso premier Conte - spetta ai sindaci che possono disporne la chiusura nel caso ritengano che non sia possibile garantire il distanziamento o contingentare gli ingressi. Ed è proprio questo il caso del parco di Monza che, come ha annunciato il sindaco Dario Allevi, resterà ancora chiuso.

"No, non è ancora arrivato il momento. I rischi restano troppo elevati, quindi non riapriremo il nostroparco lunedì 4 maggio, con l’avvio della cosiddetta FAse 2. È stata una decisione tremendamente sofferta, credetemi, quella che ho dovuto prendere in queste ore: so bene che tanti di voi stavano facendo il conto alla rovescia da settimane per uscire all'aria aperta e tornare a godersi quella meraviglia verde che solo noi abbiamo. Anch’io, come tutti voi, non vedo l'ora di poter fare una passeggiata nel nostro gioiello più bello, con la testa sgombra di pensieri" ha detto Allevi.

"Ma ho il dovere di anteporre la salute pubblica ad ogni altra priorità e sebbene i contagi siano in calo - oggi solo cinque casi in più rispetto a ieri - abbiamo purtroppo ancora avuto ben 37 nuovi decessi nella sola ultima settimana. Ecco perché non posso rischiare che migliaia di persone affollino il nostro polmone verde: quasi settecento ettari di prati, boschi e giardini che in nessuno modo potremmo controllare adeguatamente per evitareassembramenti" ha aggiunto. "Ritengo più prudente, dunque, aspettare ancora qualche giorno, valutare insieme alle autorità sanitarie il trend del contagio dopo le ormai imminenti aperture dei prossimi giorni e poi decidere il da farsi. Ma solo al momento giusto, non un attimo prima".