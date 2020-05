Coronavirus, oltre ventimila persone in isolamento in Brianza dall'inizio dell'epidemia

Oltre ventimila persone in isolamento in Brianza dall’inizio dell’epidemia. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 Ats Brianza quotidianamente si occupa di sorveglianza nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento domiciliare, contattandole al domicilio per avere informazioni aggiornate sul loro stato di salute (temperatura corporea, rilevazione dei sintomi).

Al momento sono 4200 i nominativi monitorati dall’Ats con 140 operatori che ogni giorni gestiscono un volume di circa 70 telefonate al giorno ciascuno. 120 operatori sono impegnati direttamente nelle telefonate ai soggetti in sorveglianza, gli altri invece sono impegnati in call center, indagini epidemiologiche, gestione del flusso informatico e in relazioni varie con l'utenza e gli altri punti della rete di offerta dalle aziende ospedaliere alle Rsa.

Un impegno che viene condiviso con i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, che svolgono allo stesso modo sorveglianza su alcuni pazienti da essi segnalati.