Investimenti per le scuole e interventi sulle strade provinciali grazie al "piano Marshall"

Risorse per investire sull'edilizia scolastica, per ripensare e riorganizzare gli spazi in vista del ritorno sui banchi in condizioni di sicurezza e ancora manutenzione sulla rete stradale provinciale. In totale tre milioni di euro per la provincia per mobilitare risorse, rimettere in moto l'economia e creare posti di lavoro. Questo il "piano Marshall" che Regione Lombardia ha riservato a Monza e Brianza. Alla Provincia sono stati assegnati 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 nel 2021.

“Regione Lombardia ha dato una buona notizia alle Province lombarde che presto riceveranno risorse importanti da investire tra il 2020 e il 2021. Risorse che diventano ancora più necessarie in questo momento in cui anche per gli Enti locali, a causa della emergenza sanitaria, stanno venendo meno quelle entrate tributarie correnti che contribuiscono a definire i bilanci pubblici. Per la provincia MB, per esempio, il mancato introito del’Ipt auto, in due mesi ha creato un buco di quasi cinque milioni di euro” ha detto il presidente Luca Santambrogio, commentando la notizia diffusa dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’Assessore Massimo Sertori in merito allo stanziamento di 51,3 milioni a favore delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020.

"Regione Lombardia - dichiarano il presidente Fontana e l'assessore Sertori - in questo particolare momento di difficoltà ha deciso di iniettare, grazie al suo bilancio virtuoso, risorse importanti agli Enti locali, in particolare alle Province, che hanno competenze in materia di edilizia scolastica e manutenzione di strade provinciali". Secondo Fontana e Sertori "le Province possono generare una politica di investimenti pubblici, volta a generare lavoro. Abbiamo lasciato all'Unione delle Province (Upl) la possibilità di decidere il riparto in base alle esigenze di ogni singolo territorio".

Focus su scuole e strade

“Le risorse saranno utilizzate soprattutto per l’edilizia scolastica e per qualche intervento sulle strade provinciali. Stiamo valutando le priorità, soprattutto rispetto all’apertura delle scuole alla luce delle disposizioni anti – contagio che prevedono nuovi criteri di sicurezza e distanziamento con interventi di manutenzione e di riorganizzazione degli spazi. Da un’analisi che sta facendo Upi – Unione province Italiane – le Province andranno incontro a spese inattese per adattare i cantieri giù aperti per una gestione della sorveglianza e dalla sanificazione" ha illustrato il presidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Regione Lombardia con questo piano di investimenti ha riconosciuto il ruolo delle Province nella ripartenza: le Province hanno la possibilità di muovere risorse per far partire cantieri strategici per rimettere in moto l’economia dei territori. Anche per questo l’attività della nostra Centrale di Committenza non si è fermata: ad oggi in modalità smart working si stanno gestendo gare di appalto per la partenza di 14 cantieri per un valore di 8.997.418,84 euro”.