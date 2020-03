Coronavirus, quando si azzerano i contagi a Monza e in Lombardia: le prime previsioni

Obiettivo seconda metà di aprile. In regione Lombardia si potrebbe arrivare al contagio zero verso la fine del mese prossimo, quando potrebbe essere messo a segno un punto importantissimo nella guerra al Coronavirus.

A certificarlo - ed è la prima volta che viene portato avanti uno studio del genere - è l'Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria di Roma che sta lavorando quotidianamente a delle proiezioni su un'ipotetica fine dell'emergenza, o almeno della prima fase.

Tabella - Le previsioni dell'Eief per ogni regione

Regione Data prevista Abruzzo 11 aprile 2020 Basilicata 7 aprile 2020 Calabria 17 aprile 2020 Campania 20 aprile 2020 Emilia Romagna 28 aprile 2020 Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2020 Lazio 16 aprile 2020 Liguria 7 aprile 2020 Lombardia 22 aprile 2020 Piemonte 15 aprile 2020 Puglia 9 aprile 2020 Sicilia 14 aprile 2020 Toscana 5 maggio 2020 Trentino Alto Adige 6 aprile 2020 Umbria 7 aprile 2020 Valle d’Aosta 8 aprile 2020 Veneto 14 aprile 2020 Italia OLS aggregato 16 maggio 2020 Italia LAD aggregato 9 maggio 2020 Italia LAD aggregato 5 maggio 2020

Coronavirus, lo studio sul contagio zero in Lombardia

Gli esperti dell'Eief stanno "manipolando" i dati su contagi, morti, decessi e ricoveri che ogni giorno vengono forniti a livello nazionale dalla protezione civile e si stanno concentrando sulle variazioni, positive o negative che siano. Il calcolo è puramente indicativo, perché ci sono troppe incognite in ballo, ma può fornire un primo orizzonte temporale.

Stando allo studio dell'istituto Einaudi per la Lombardia il primo giorno con zero nuove diagnosi da Covid-19 potrebbe essere il 22 aprile, mentre in tutta Italia la "stabilizzazione" dovrebbe arrivare a metà maggio.

Calano contagi e ricoveri

Negli ultimi giorni, i vertici regionali hanno più volte sottolineato - anche con enfasi - il miglioramento dei numeri. I morti restano purtroppo tanti, ma la curva dei contagi e dei ricoveri sembra abbia smesso di crescere in maniera esponenziale portandosi verso una crescita che sembra lievemente flettere verso il basso.

Chiaramente la guerra non è finita, anzi, ma nel giro di un mese - secondo gli esperti - in Lombardia si potrebbe finalmente arrivare al contagio zero.

Da quel momento, comunque, la vita non tornerà quella di "tutti i giorni". L'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera, lunedì mattina ha sottolineato che l'attenzione dovrà restare alta per mesi e che saranno necessari nei cambiamenti nelle azioni che un tempo sembravano "normali", come prendere i mezzi, andare al ristorante o più semplicemente uscire di casa. Ma intanto il vero obiettivo è arrivare a zero nuovi contagi.

Foto - La curva di contagi stilata dall'Eief

