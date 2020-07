Coronavirus, 135 casi in Lombardia e 3 nuovi positivi a Monza e Brianza

Un nuovo calo di ricoveri in Lombardia e 135 nuovi casi. Questi, in sintesi, i numeri relativi al bollettino quotidiano di aggiornamento relativo all'emergenza Coronavirus relativo alla giornata di venerdì 10 luglio. A Monza e Brianza nell'ultima giornata si sono registrati tre nuovi casi di positività al covid.

"I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei 135 casi positivi, 72 sono conseguenti alla positivita' al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46" ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati della giornata odierna.



Sono stati 11.505 i tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore, oltre 140 i guariti e sei i decessi nell'ultima giornata per un totale di 16.736 vittime dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Lombardia.