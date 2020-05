Coronavirus, 1093 contagi in città: spazi esterni "facili" per i locali e riapertura biblioteche

Dall'inizio dell'epidemia a Monza si sono registrati 1093 casi di contagio da Covid, sette dei quali nell'ultima giornata.Ad annunciarlo è stato il sindaco del capoluogo brianzolo che nella serata di giovedì ha comunicato il numero di nuovi positivi registrati in città. Nella provincia di Monza e Brianza invece tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio sono stati comunicati 8 nuovi casi di contagio.

Coronavirus, i contagi in Lombardia

Due tamponi con esito positivo ogni cento processati. Scende ancora il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi: il dato - che giovedì 21 maggio si è attestato al 2,1% è il più basso dal 1° di aprile ad oggi. Intanto sono 316 i nuovi casi positivi emersi nell'ultima giornata per un totale di persone attualmente positive in Lombardia pari a 26.715 con un incremento di 44 unità rispetto a mercoledì.

Continuano a scendere i dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva - cinque in meno - e nei reparti con 162 persone in meno negli ospedali lombardi. Ancora alto invece il numero dei decessi con 65 vittime del virus nell'ultima giornata per un totale di 15.737 morti dall'inizio dell'epidemia.

Spazio esterno per bar e ristoranti, l'ok del consiglio comunale

Snellire la macchina burocratica per dare un supporto concreto ai gestori di ristoranti e bar di Monza che dopo mesi di lockdown stanno ricominciando a mettere in piedi le loro attività, adeguandosi alle nuove normative anti-contagio. E sospendere fino al prossimo 31 ottobre l'imposta sull'occupazione di suolo pubblico. Il consiglio comunale ha approvato il provvedimento della giunta che introduce un percorso semplificato per la richiesta di occupazione del suolo pubblico. Il Comune, infatti, autorizzerà in via straordinaria l’occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100% della SLP dell’attività per la posa di tavolini, ombrelloni e strutture di carattere temporaneo o rimovibili, destinati alla somministrazione. Con il nuovo provvedimento il Comune si impegna a rilasciare l’autorizzazione, grazie all’istituzione di un apposito team di lavoro, entro 10 giorni dalla data dell’istanza (Qui tutte le info).

"È ufficiale: a partire da domani i titolari di bar e ristoranti potranno già presentare la richiesta in via telematica al Comune e ottenere l'ok entro 10 giorni. Infatti il Consiglio Comunale, che si è concluso pochi minuti fa, ha votato il provvedimento che consente agli esercenti di allestire gratuitamente i tavoli all'aperto, occupando una superficie esterna fino al 100% di quella interna. Una misura attesissima per agevolare le attività che hanno appena riaperto e che sono obbligate ad assicurare il distanziamento sociale e ad adeguarsi alle nuove norme di sicurezza. Per loro è sospeso il pagamento dell'imposta sull’occupazione del suolo pubblico fino al prossimo 31 ottobre" ha annunciato il sindaco di Monza Dario Allevi.

Monza, riaprono le biblioteche

Le biblioteche si preparano a riaprire le loro porte da venerdì 22 maggio per le sole attività di prestito e restituzione libri. Nella prima fase della riapertura le biblioteche attiveranno i servizi di prestito e restituzione. Restano chiuse al pubblico: emeroteche, sale ragazzi, postazioni Internet. L’accesso alle raccolte storiche è temporaneamente sospeso. Saranno evase le richieste pervenute via mail o telefoniche, mentre solo per comprovate e indifferibili esigenze sarà possibile consultare i documenti in sede su appuntamento. Per garantire il distanziamento sociale sono stati definiti dei percorsi di entrata e uscita, una segnaletica visiva a pavimento per garantire il metro di distanza e le postazioni di front-office a diretto contatto con il pubblico sono state attrezzate con barriere in plexiglass. I documenti in restituzione o in prestito dovranno essere appoggiati sul piano di lavoro e non dovranno passare direttamente tra le mani dell’operatore e dell’utente. Per accedere alle biblioteche sarà obbligatorio indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione con i dispenser a colonna posizionati in tutte le zone d’ingresso. È consentito l’accesso a un utente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da uno o due minori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.