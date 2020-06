Coronavirus, ancora una giornata senza nuovi contagi a Monza: in Brianza + 4 casi

Nessun nuovo contagio a Monza. La giornata di sabato non ha fatto registrare nuovi cittadini positivi al Covid-19 in città. In tutta la provincia di Monza e Brianza invece, sabato 6 giugno, sono stati conteggiati quattro nuovi pazienti per un totale di 5.571 persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia.

In tutta la Lombardia sono stati 142 i casi positivi rispetto a 13.696 tamponi effettuati (il rapporto tamponi positivi è dell'1,04%). E le terapie intensive continuano a svuotarsi: i letti occupati dai pazienti Covid sono 110 e in un solo giorno ne sono liberati 10. Continuano a calare anche i pazienti nei reparti: sono 2.840 e in sole 24 ore sono diminuiti di 120 unità. Il coronavirus, comunque, non ha smesso di uccidere: in 24 ore ha stroncato altre 27 vite. Il numero degli attualmente positivi è sceso di 354 unità e conta al momento 19.499 persone.

"Oggi, per la festa di San Gerardo tutto si è svolto come vuole la nostra antichissima tradizione, nonostante questa edizione 2020 sia stata ovviamente ancora segnata dalle conseguenze della pandemia. La statua del nostro Compatrono è stata adagiata nelle acque del Lambro come sempre, questa mattina si è tenuta l'attesa celebrazione solenne e poi, per tutta la giornata, le bancarelle con le irrinunciabili ciliegie" ha commentato il sindaco Dario Allevi, riportando l'aggiornamento quotidiano di Ats rispetto ai dati in città. "Sì è una festa tanta straordinaria quanto attesa, quella di San Gerardo: quest'anno poi lo era ancora di più, visto che i nostri occhi hanno ancora impresse le immagini dell'Ospedale a lui dedicato, con centinaia di malati contagiati dal Covid-19. Molti guariti, alcuni ancora in cura, altri, purtroppo, deceduti. Oggi che i nuovi contagi sono ancora una volta ZERO, un pensiero più forte va a chi non c'è più e viene spontaneo ringraziare chi continua a vegliarci dall'alto".