Coronavirus, ancora 8 nuovi contagi a Monza: da lunedì anche in città nuove riaperture

Sono otto i nuovi casi di contagio registrati tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio a Monza. L'aggiornamento è stato comunicato dal sindaco Dario Allevi. Sono stati invece +37 i nuovi positivi conteggiati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Monza e Brianza a fronte di 299 nuovi contagi registrati in tutta la regione.

"Oggi è stata una giornata di riunioni, di riprogrammazione ma anche di attesa in vista dei nuovi provvedimenti nazionali e regionali che detteranno le regole del calendario delle riaperture a partire da lunedì 18 maggio" ha spiegato il primo cittadino monzese. "In questo momento non è facile contemperare le esigenze di tutti: forse anche per questo motivo gli incontri tra Governo e Regioni si sono prolungati fino a stasera. A quest'ora, mentre scrivo, non è ancora chiaro come potremo organizzare attività e servizi dalla prossima settimana. Da parte nostra ci stiamo preparando per l'apertura di parchi, giardini, biblioteche, luoghi della cultura e uffici ma i dettagli e le date precise potremo fornirle solo quando conosceremo le linee guida che il governo sta redigendo ancora in queste ore e alle quali noi Comuni saremo chiamati ad attenerci in tempi record" ha aggiunto.

L'annuncio di Fontana: lunedì si riapre

Negozi, bar, ristoranti e parrucchieri e altre attività produttive: da lunedì via libera alla riapertura ma si attendono le linee guida condivise che saranno valide su tutto il territorio nazionale, non solo In Lombardia. A comunicarlo è stato il Pirellone nella tarda serata di venerdì attraverso il governatore Attilio Fontana. "Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive" ha commentato Fontana, al termine del confronto con il Governo.

"Sabato adotteremo provvedimenti che - aggiunge Fontana - garantiranno la ripartenza in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati del contagio in Lombardia

Sono 299 i nuovi positivi registrati nella giornata di venerdì 15 maggio sul territorio regionale a fronte di 12.162 tamponi processati. In una sola giornata sono stati 3.808 i guariti, giovedì il dato si era fermato a 653. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva con 21 posti letti in meno e 113 ospedalizzati in meno rispetto a giovedì. Ancora alto purtroppo il dato relativo ai decessi: 115 morti nelle ultime ventiquattro ore, 15.411 le vittime del coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.