Coronavirus, 80 nuovi casi in Lombardia e 10 morti: zero contagi in due province

Zero nuovi contagi in due province lombarde (Lecco e Pavia) e 80 nuovi positivi in Lombardia. Due invece i tamponi positivi a Monza e Brianza a fronte dei 10.727 test processati nell'ultima giornata. Questi gli ultimi dati resi noti da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio in merito all'evoluzione dell'emergenza covid-19.

Degli 80 nuovi casi positivi 23 risultati sono emersi a seguito di test sierologici e sono 17 i soggetti 'debolmente positivi'. Continuano a crescere i numeri relativi ai cittadini lombardi guariti e dimessi dalle struttture ospedaliere, con +96 nelle ultime ventiquattro ore. Restano invece invariati i ricoveri nelle terapie intensive, 23 in totale. Meno 13 invece i pazienti covid negli ospedali della Lombardia. Sono 10 invece le vittime del virus che hanno perso la vita nell'ultima giornata, 16.775 i morti in Lombardia dall'inizio della pandemia.