Coronavirus, 53 nuovi casi e zero positivi in quattro province: a Monza Brianza +5

Cinquantatre nuovi casi in tutta la Lombardia e quattro province (Como, Lecco Mantova e Pavia) con zero positivi nelle ultime ventiquattro ore. A Monza e Brianza invece i nuovi casi di positività al covid registrati martedì 7 luglio sono stati 5.

Poco più di tremila i tamponi effettuati e 53 test positivi con 29 persone risultate positive al covid a seguito di test sierologici e 7 'debolmente positivi'. In aumento il numero delle persone guarite o dimesse con +458. Quattro riceveri in meno negli ospedali lombardi e 36 persone - numero invariato - ancora ricoverate in terapia intensiva. Sono stati tredici i decessi avvenuti a causa del coronavirus in Lombardia nelle ultime ventiquattro ore con il conto delle vittime che è salito a quota 16.713.