Coronavirus, 6 nuovi casi a Monza e Brianza: in Lombardia +216 positivi

Sei nuovi casi di contagio in provincia di Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore, 216 invece i nuovi positivi registrati in Lombardia. Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno Regione Lombardia ha reso noto il bollettino quotidiano relativo ai nuovi contagi, ai guariti e ai decessi. Il numero dei casi positivi al Covid-19 in provincia di Monza e Brianza è salito a 5.712.

Sono stati 11.475 i tamponi processati nell'ultima giornata e 216 i nuovi contagi registrati nella giornata di giovedì. Di questi, hanno specificato da Palazzo Lombardia, 54 a seguito di test sierologico (percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi e' all'1,9%). Il numero degli attualmente positivi è salito a 14.647 con 325 persone positive in meno in un giorno.

Oltre cinquecento invece i pazienti guariti o dimessi, 123 in meno invece i posti letto occupati nei reparti Covid degli ospedali lombardi. Nell'ultima giornata invece si è registrato un nuovo ricovero in terapia intensiva. Sono stati 36 invece i decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. Il totale delle vittime del Covid in Lombardia invece è salito a 16.516.

"Fra i positivi di oggi, 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle RSA e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 123 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale" ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati.