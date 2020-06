Coronavirus, un solo nuovo contagio in città: gli aggiornamenti a Monza

Un nuovo contagio a Monza. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno nel capoluogo brianzolo è stato segnalato un solo nuovo caso di positività al Covid-19. A comunicarlo, con l'aggiornamento quotidiano relativo alla situazione in città, è stato il sindaco Dario Allevi. A Monza intanto prosegue la distribuzione di mascherine gratuite destinate ai cittadini monzesi nelle farmacie comunali. "La distribuzione delle 100.000 mascherine gratuite nelle 10 farmacie comunali, avviata lunedì, è stata un grande successo. Ne è rimasta disponibile ancora una piccola quantità che sarà possibile ritirare anche nei prossimi giorni" ha commentato Allevi.

Intanto giovedì in due scuole cittadine si è svolta la festa di fine anno e insieme ai bambini e alle maestre alla cerimonia di consegna dei diplomini era presente anche il primo cittadino monzese che ha accolto l'invito dei due istituti.

"Con grande piacere ho accolto anche oggi l'invito di due scuole che hanno risposto SÌ all'appello del Comune di organizzare 'in presenza' le feste di saluto per quegli alunni pronti a terminare il proprio ciclo formativo in questa strana estate 2020. È stato emozionante consegnare il diploma ai ragazzi di 5^A e 5^B della scuola Munari, accompagnati da insegnanti e genitori in una cerimonia veramente allegra e simpatica. E poi è stata la volta dei bellissimi remigini della scuola dell'infanzia Regina Pacis: emozione, canzoni e saluti anche per questi bimbi, che da settembre saranno pronti per nuove avventure" ha detto Allevi.

Covid-19, i numeri in Lombardia

Sei nuovi casi di contagio in provincia di Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore, 216 invece i nuovi positivi registrati in Lombardia. Intanto il numero dei casi positivi al Covid-19 in provincia di Monza e Brianza è salito a 5.712.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati 11.475 i tamponi processati nell'ultima giornata e 216 i nuovi contagi registrati nella giornata di giovedì. Di questi, hanno specificato da Palazzo Lombardia, 54 a seguito di test sierologico (percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi e' all'1,9%). Il numero degli attualmente positivi è salito a 14.647 con 325 persone positive in meno in un giorno.