Coronavirus, a Monza i contagi salgono a 308, il sindaco: "Giornata difficile"

Una giornata "difficile". Questo l'aggettivo che il sindaco di Monza Dario Allevi ha utilizzato per commentare i dati relativi all'aumento del numero dei contagi da Covid-19 nel capoluogo brianzolo nella giornata di giovedì 26 marzo. In città infatti si registrano adesso 308 casi di positività, con un notevole aumento di monzesi contagiati dal virus.

"A Monza i contagi sono risaliti in maniera preoccupante toccando quota 308. Abbiamo cercato di approfondire il dato con le autorità sanitarie, che ipotizzano come causa un maggior numero di tamponi eseguiti: per questo avrà grande importanza seguire l'evoluzione dei prossimi giorni e comprendere così il trend del virus" ha scritto il primo cittadino in un post su Facebook. "Lo so, è una dura battaglia, ma per farcela serve il contributo di tutti: #nonmolliamo #proteggiAMOci" ha concluso.

I contagi in Brianza

E' di 163 il dato relativo all'aumento dei casi di contagio nella provincia di Monza e Brianza aggiornato al 26 marzo per un totale di 1750 persone positive al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza.

In Lombardia i casi totali sono aumentati arrivando a quota 34.889 (+2.543 in una sola giornata). Sono aumentate anche le persone ricoverate: +655 in una sola giornata arrivando a quota 10.681, 1.263 di queste si trovano in terapia intensiva. Si sono registrati anche 387 morti in più, ma ci sono state anche più persone guarite.

"In Lombardia crescono in maniera significativa coloro che sono guariti dal Covid-19. I pazienti dimessi dagli ospedali sono arrivati a quota 7.839 con una crescita di 1.501 in un giorno" ha detto l'assessore Gallera in conferenza stampa. Analizzando il numero di tamponi eseguiti emerge che tra mercoledì e giovedì 26 marzo sono stati eseguiti 6047 tamponi. Nell'ultima settimana (dal 19 al 26 marzo) i tamponi effettuati sono stati 38.730, circa 5.500 al giorno.

"I numeri non rappresentano le nuove infezioni ma le nuove diagnosi — ha spiegato Carlo Federico Perno, responsabile del Laboratorio di medicina del Niguarda —. Persone che si sono infettate circa 7 o 14 giorni fa. A un aumento delle diagnosi è aumentato anche il numero dei tamponi".

La curva a Monza e in Brianza

Nuovo modello autocertificazione

Il ministero dell'Interno ha redatto un nuovo modello per giustificare gli spostamenti all'interno delle aree di sicurezza istituite per il coronavirus. Il nuovo documento è stato pubblicato nella giornata di giovedì 26 marzo (Qui è possibile scaricarlo).

MonzaToday offre gratuitamente alle imprese la possibilità di segnalare la propria attività per offrire un servizio ai cittadini e ai nostri lettori.

Il Luculliano, via L. Manara 12, tel. 039 367653 (alimentari)

Bulk Wine, via Cantore 2, tel. 334 5431574 (vino sfuso)

Cometa2005, via Zucchi 38/40, tel. 334 5431574 (alimentari)

Colizzi Vini, via Piave 13, tel. 039 2023583 (vini e bevande)

Nuova Ambrosiana Acque, via dei Prati 9, tel. 339 2460585 (vini e bevande)

Macelleria Sidoni, via Boiti 49, tel. 039 321249 (macelleria)

Fraschini Alessandro, via Vespucci 6, tel. 039 2020944 (drogheria salumeria)

Bendin F.lli, via Marsala 8, tel. 039 382455 (ortofrutta)

Frutteto San Giovanni, via Cavallotti 137, tel. 039 742515 (ortofrutta)

Pirovano Lorenzo, via Borsa 80, tel. 039 2026380 (macelleria gastronomia)

Sanvito Paolo, via Mantegazza 5, tel. 339 7404284 (macelleria gastronomia)

Il Forno dei Colombo, via Cavallotti 109, tel. 039 742085 (panificio con forno - bar)

Barzaghi & Rossi, via Carlo Alberto 19, tel. 039 322842 (salumeria gastronomia)

Panificio Ravanelli, via Carlo Prina 26, tel. 039323725 (panificio)