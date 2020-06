Coronavirus, un'altra giornata con zero nuovi contagi a Monza: riaprono gli uffici comunali

Un'altra giornata senza nessun nuovo contagio a Monza. Nel capoluogo brianzolo, per il secondo giorno di seguito, non si registrano nuove persone positive al Covid-19. A comunicarlo, dopo la ricezione dei dati aggiornati a mercoledì 3 giugno da parte di Ats, è stato il sindaco di Monza Dario Allevi. Si tratta della quarta volta in cui a Monza, dall'inizio della pandemia, i numeri segnano zero nuovi contagi.

"Per il secondo giorno consecutivo anche oggi si registrano zero nuovi contagi a Monza (quante volte nei mesi scorsi ho sperato di poterlo scrivere e di regalare così un po’ di fiducia e serenità a tutti voi)" ha commentato il primo cittadino monzese. "Sì è un'ottima notizia quella che ATS mi ha fornito oggi e che coincide con l'apertura dei confini regionali e con una ritrovata libertà negli spostamenti: un altro passo importante verso quella normalità che stiamo provando a riconquistare".

Nelle ultime ventiquattro ore invece a Monza e Brianza i nuovi casi di contagio accertati sono stati 28, in Lombardia il bilancio segna + 237 in una sola giornata. Sono 20.224, 31 in meno rispetto a martedì, le persone attualmente positive in Lombardia. Continuano a scendere i ricoveri nelle strutture ospedaliere: sono 35 in meno rispetto a martedì 2 giugno i pazienti in terapia intensiva, -26 i ricoverati nei reparti non specializzati. Sono stati 239 i guariti/dimessi nell'arco dell'ultima giornata per un totale di 53.046 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ventinove invece le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata, 16.172 le vittime Covid-19 accertate in Lombardia.

Nella giornata di mercoledì inoltre il sindaco ha firmato una nuova ordinanza per riaprire alcuni uffici comunali, i centri anziani, i centri diurni per i disabili, il segretariato sociale dal 22 giugno, così come alcuni Centri Civici. Lo Spazio Inclusione, l'ufficio tutele giuridiche, l'ufficio minori e famiglia, l'ufficio adulti riapriranno il 15 di giugno.

l Sindaco Dario Allevi ha siglato mercoledì un’ordinanza per disporre il piano di riapertura degli uffici pubblici al fine di mantenere intatto il livello di erogazione dei servizi e, insieme, il rispetto delle misure ancora in vigore per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il planning, in particolare, prevede una particolare attenzione ai servizi necessari al supporto della ripresa immediata delle attività produttive, industriali e commerciali e alle esigenze dei cittadini. Ecco i dettagli con i giorni e gli orari.

- Ufficio IMU - apertura dal 05.06.2020 al 21.06.2020 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; dal 22.06.2020 orario già previsto e indicato sul sito

- Ufficio Tassa Rifiuti – apertura dal 22.06.2020

- Ufficio Imposta tassa Pubblicità e TOSAP – apertura dal 22.06.2020

- Centri Anziani – apertura entro il 22.06.2020

- CDD – Centri Diurni Disabili - apertura entro il 22.06.2020, subordinatamente all’autorizzazione che dovrà essere rilasciata da ATS

- Segretariato Sociale – apertura dal 22.06.2020

- Centri Civici Libertà, Cederna, San Rocco, Regina Pacis - apertura dal 22.06.2020, con esclusione della erogazione di attività relativa ai corsi, la cui ripresa è prevista per il mese di settembre 2020. Gli altri sei Centri Civici riapriranno a settembre 2020

- Sala Studio presso Centro Sportivo NEI - apertura dal 08.06.202

- Spazio inclusione – apertura dal 15.06.2020

- Ufficio tutele giuridiche - apertura dal 15.06.2020

- Ufficio Minori e Famiglia - apertura dal 15.06.2020

- Ufficio Adulti - apertura dal 15.06.2020