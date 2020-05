Coronavirus, un solo nuovo contagio a Monza: sindaco incontra i gestori dei locali

Un nuovo contagio in più a Monza. Questo il bilancio aggiornato sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria nel capoluogo brianzolo. Dopo i sei nuovi cittadini trovati positivi al Covid-19 tra martedì e mercoledì, Ats il 27 maggio ha segnalato la presenza di un solo paziente Covid in più. Sono stati sei invece i nuovi positivi in tutta la provincia di Monza e Brianza, per un totale di 5.466 persone contagiate da coronavirus dall'inizio della pandemia.

Un altro weekend è alle porte e saranno giorni fondamentali per valutare l'andamento della curva epidemiologica soprattutto in seguito alle riaperture dello scorso 18 maggio. Sarà necessario capire l'impatto che il rientro al lavoro e le uscite hanno avuto sul numero dei nuovi contagi. E l'attenzione in vista del fine settimana in arrivo è puntata anche sulla "movida" monzese che nello scorso settimana aveva fatto discutere a causa della segnalazione di alcuni episodi di mancato distanziamento sociale e all'esplosione di fuochi d'artificio da parte di ragazzi in centro per festeggiare la fine del lockdown.

Incontro tra sindaco e gestori locali del centro

"Incontrerò in Comune i gestori dei principali locali del centro, in vista del prossimo weekend: mi confronterò con loro su come garantire insieme il rispetto delle regole anticontagio" ha annunciato il sindaco di Monza Dario Allevi, intervenendo su Facebook per aggiornare i cittadini sull'andamento dell'epidemia in città. L'incontro è in programma per il pomeriggio di giovedì, alla vigilia del weekend.

"Quello che ci aspetta è un lungo fine settimana, nel quale non ci sarà concesso allontanarci troppo dalla città e durante il quale riceveremo i dati aggiornati della curva epidemica al termine dei primi 15 giorni dalle riaperture del 18 maggio. Per chi sceglierà di restare a Monzaconsiglio una visita al meraviglioso roseto della Villa Reale, che nel 2020 compie i suoi primi 50 anni e offre ai visitatori ben 4000 varietà di rose: profumi, colori e bellezze vellutate che meritano più di un selfie" ha detto il primo cittadino monzese.

Coronavirus, i numeri in Lombardia

In tutta la Lombardia - come comunicato dalla Regione con l'ultimo bollettino ufficiale - i casi di contagio sono stati 216 a cui si devono però aggiungere 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni, per un totale di + 384 nuovi contagi.

I tamponi effettuati invece sono stati 12.503 mentre il numero dei lombardi attualmente positivi è sceso di 440 unità, per un totale di 24.037. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è pari a 87.801. Quasi 800 i guariti/dimessi nelle ultime ventiquattro ore: +766. In calo invece i ricoveri nelle terapie intensive con 8 pazienti in meno ma in aumento, con quattro persone in più, quelli nei reparti Covid delle strutture Lombarde. Ancora alto purtroppo il numero dei decessi con 58 nuove vittime, per un totale di 15.954 morti causate dal virus.