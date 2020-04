Il raduno dei bulldog inglesi in Brianza diventa social: ecco il virtual Bulldogday

Distanti ma vicini. E a unire amici a quattro zampe e padroni è la passione per i propri amici pelosi nonostante l’isolamento forzato in casa attraverso la condivisione di foto, video e interventi in diretta.

Si potranno ascoltare e commentare live esperienze e i consigli di numerosi esperti del mondo cinofilo e personaggi noti, tra cui veterinari, scrittrici, influencer, fotografi e bartender tutti accomunati da un grande amore, quello per il bulldog inglese. È questa l’idea che ha portato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, il più grande gruppo di amanti della razza fondato nel 2014 dall’appassionato giornalista brianzolo Matteo Gavioli con all’attivo oltre 8000 membri e l’organizzazione di ben 23 edizioni di #BulldogDay nelle maggiori città italiane, a riunire ancora una volta tutti gli appassionati del Paese in un pomeriggio completamente dedicato all’amore verso questa splendida razza. Un’edizione molto speciale, ribattezzata “Virtual #BulldogDay”, che per la prima volta della storia non si svolgerà in un’area cani come nelle edizioni precedenti ma si terrà in diretta sul canale Instagram ufficiale del Club, @clubamatoribulldoginglese, dove domenica 5 aprile a partire dalle 15.00 migliaia di follower potranno interagire e scambiarsi opinioni con i numerosi e importanti ospiti che si susseguiranno nella trasmissione live e partecipare infine all’estrazione di fantastici premi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono infatti molti i personaggi noti e gli esperti del settore che hanno dato con entusiasmo la propria disponibilità a partecipare al primo raduno virtuale di bulldog-lover. Tra i protagonisti dell’evento social ci saranno ad esempio la giornalista Francesca Delogu, direttrice della celebre rivista Cosmopolitan che ha vissuto bellissimi anni accanto al suo amato Tyson, e Susanna Barbaglia, anch’essa giornalista ed ex direttrice di Confidenze, bull-mamma di Theo e autrice di “Facce da sballo”, un libro che racconta dalla A alla Z la vita con un bulldog. A testimoniare il proprio amore per i bulli anche il famoso campione del mondo di flair bartending Bruno Vanzan, bull-papà del simpatico Gennaro, e il fotografo delle star Mario Gramegna, che sarà live con il suo Peppino, protagonista indiscusso di “Riccanza – Vita da cani” su MTV.