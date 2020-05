Monza, riaprono le biblioteche: "quarantena" anche per i libri

A Monza riaprono le biblioteche. A partire da venerdì 22 maggio riaprono le “Case dei Libri” in città. Per il momento sarà possibile effettuare per le sole attività di prestito e restituzione libri.

“La ripresa dei servizi sarà graduale, spiega Pier Franco Maffé. Ciò per garantire la tutela della salute del personale e degli utenti. La parola d’ordine è prudenza. Dobbiamo procedere con cautela, puntando a un graduale avvio delle attività, a partire da quelle di prestito e restituzione, per ripristinare, in un secondo momento, gli altri servizi bibliotecari. Questa fase di start up avrà una durata minima di due settimane e massima di quattro sulla base dell’evolversi della curva epidemiologica”.

Prestito e restituzione

Nella prima fase della riapertura le biblioteche attiveranno i servizi di prestito e restituzione. Restano chiuse al pubblico: emeroteche, sale ragazzi, postazioni Internet. L’accesso alle raccolte storiche è temporaneamente sospeso. Saranno evase le richieste pervenute via mail o telefoniche, mentre solo per comprovate e indifferibili esigenze sarà possibile consultare i documenti in sede su appuntamento.

Per garantire il distanziamento sociale sono stati definiti dei percorsi di entrata e uscita, una segnaletica visiva a pavimento per garantire il metro di distanza e le postazioni di front-office a diretto contatto con il pubblico sono state attrezzate con barriere in plexiglass. I documenti in restituzione o in prestito dovranno essere appoggiati sul piano di lavoro e non dovranno passare direttamente tra le mani dell’operatore e dell’utente. Per accedere alle biblioteche sarà obbligatorio indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione con i dispenser a colonna posizionati in tutte le zone d’ingresso. È consentito l’accesso a un utente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da uno o due minori.

Per evitare che alla riapertura delle biblioteche la riconsegna dei documenti sia difficile da gestire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, considerato che ad oggi su tutta la rete delle biblioteche brianzole sono in rientro circa 70.000 documenti, tutte le scadenze dei prestiti in corso saranno prorogate per oltre un mese, ovvero fino al 21 giugno.

Quarantena per i libri

Tutti i documenti riconsegnati dagli utenti dovranno essere sottoposti a periodo di quarantena. In ogni biblioteca dovrà essere individuata un’area specifica, separata da quella del prestito, in cui l’utente potrà depositare autonomamente i documenti da riconsegnare che dovranno restare isolati per il tempo necessario all’azzeramento della carica virale (dieci giorni). Tutte le operazioni dovranno essere effettuate dal personale nel rispetto dei protocolli di sicurezza, quindi utilizzando DPI e igienizzando le aree di lavoro.

Poiché sarà necessario adibire spazi per la quarantena dei documenti e contenere il loro movimento tra le biblioteche – nella fase iniziale – sarà consentito solo il prestito dei documenti presenti nella biblioteca scelta dall’utente per il ritiro. Gli utenti avranno la possibilità di effettuare prenotazioni da OPAC. «BRIANZABIBLIOTECHE» chiederà agli utenti di eliminare dalla propria area personale del portale bibliotecario i documenti prenotati a cui non sono più interessati. La campagna di comunicazione si svilupperà attraverso l’invio di email, sms e post sui canali social, mentre l’utente sarà supportato nell’utilizzo della propria area personale attraverso dei tutorial.

Riapertura sale studio

ercoledì 27 maggio riapriranno anche le sale studio di due biblioteche, la Civica di via Padre Reginaldo Giuliani (tel. 039/382272 o 039/386984 - biblioteche.info@comune.monza.it) e la San Gerardo di via Lecco (tel. 039/326376 - monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it). L’accesso sarà solo su prenotazione chiamando o inviando una email alle biblioteche e, per rispettare le regole del distanziamento sociale, la disponibilità dei posti sarà ridotta al 40/45%. Ogni giorno, a fine mattinata e a fine pomeriggio, le sale saranno sanificate.

Gli orari

Nella fase di start up le biblioteche osserveranno i seguenti orari di apertura: Biblioteca Civica (lunedì 14.30 - 18.30; dal martedì al sabato 09.00 - 18.30); Biblioteca Ragazzi (martedì 14.30 – 18.30; mercoledì 9.00-12.30; giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 – 18.30; venerdì e sabato 9.00 - 12.30); Biblioteca San Rocco (dal lunedì al giovedì 14.30 - 17.30; venerdì 10.00 - 12.30 e 14.30 -17.30; sabato 9.00 – 12.00); Biblioteca San Gerardo (dal lunedì al venerdì 09.30 – 19.15 -sabato 09.30 – 18.15); Biblioteca Triante (martedì 09.00-12.30; dal mercoledì al venerdì 09.00-12.30 e 14.30-17.00; sabato 09.00-12.30); Biblioteca Cederna (dal martedì al giovedì 10.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00; venerdì 14.00 - 18.00; sabato 10.00 - 12.30).