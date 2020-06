A Monza riaprono le aree gioco nei parchi: le regole da rispettare

A Monza riaprono anche le aree gioco per i bambini nel Parco. Il sindaco Dario Allevi ha firmato venerdì pomeriggio l’ordinanza che stabilisce la riapertura per i giochi dei bambini nelle aree verdi della città.

“Riportiamo finalmente i nostri bambini a giocare nei parchi in totale sicurezza, spiega Dario Allevi. Le loro voci, risate e corse su altalene e scivoli ci dicono che, finalmente, stiamo tornando alla normalità, mantenendo però sempre prudenza e senso di responsabilità, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento sociale perché l’emergenza sanitaria non è ancora finita. Invito genitori e nonni alla collaborazione con le autorità per il rispetto delle norme, ricordando che si tratta di un loro preciso obbligo”.

Le regole

È necessario osservare la distanza di almeno un metro tra le persone, bisogna igienizzare le mani, i bambini dai 6 anni in su devono indossare la mascherina e sono vietati i contatti fisici. È consentito l’accesso alle aree gioco di un solo accompagnatore per bambino. In vista dell’apertura è stata effettuata la sanificazione dei giochi ed è stato predisposto un programma di igienizzazione periodico, come prescritto dalle linee guida Stato-Regione.

L’ordinanza conferma poi la chiusura di viale Cavriga a tutto il traffico veicolare, mentre ricorda che l’utilizzo del Parco, dei Giardini della Villa Reale, delle aree verdi e del Parco della Boscherona è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.