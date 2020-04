Coronavirus, a Monza si pianifica la Fase 2: al via la sanificazione nei parchi

In attesa della fine del lockdown si lavora per costruire la nuova normalità e preparare la città alla Fase 2. Ancora non è chiaro che cosa succederà da lunedì 4 maggio in Lombardia e nel capoluogo brianzolo ma Monza si farà trovare pronta quando i cittadini potranno nuovamente uscire di casa. E in vista delle prossime riaperture oltre alla sanificazione delle strade e dei marciapiedi in città è partita anche la pulizia intensiva delle aree verdi.

Nella giornata di venerdì l'Impresa Sangalli ha avvisato alcuni servizi di sanificazione per le aree verdi della città di Monza che proseguiranno nei prossimi giorni secondo un piano concordato con l'amministrazione comunale.

“Ora che ci stiamo avvicinando a una presunta fase 2 che probabilmente coinvolgerà la riapertura delle aree verdi; in accordo con l'Amministrazione comunale ci siamo subito attivati per sanificare i parchi e rendere questi luoghi - frequentati da adulti e bambini - più sicuri" – dichiara Alfredo Robledo, Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo & C – “ In questo momento molto delicato per l'Italia, il nostro non è solo un lavoro, ma un dovere morale nei contronti dei cittadini e nella tutela della loro salute".

"Normalità significa anche poter tornare a riappropriarsi di parchi e giardini in tutta sicurezza, spiega il Sindaco Dario Allevi. Stiamo lavorando per riconsegnare ai nostri bambini e alle loro famiglie aree verdi e aree bimbi nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. L’auspicio è che le voci, le risate e le corse dei bambini in questi luoghi ci possano presto dire che, finalmente, l’emergenza è teminata".

Il piano di pulizia comprende lo sfalcio prima e la sanificazione poi delle prime sedici aree verdi che saranno sanificate in tre giorni (24, 27 e 28 aprile) in differenti fasce orarie. Questo il programma di sanificazione: via Borsa (24 aprile - dalle 6.00 alle 9.00), via Biancamano (24 aprile – dalle 9.00-11.00), via Monte Bianco (24 aprile – dalle 11.00 alle 12.00), via Collodi (24 aprile – dalle 13.00 alle 15.00), via Giacosa (24 aprile – dalle 15.00 alle 17.00), via Maroncelli (24 aprile – dalle 17.00 alle 19.00), via Enrico da Monza (27 aprile – dalle 6.00 alle 9.00), via Annoni (27 aprile – dalle 9.00 alle 11.00), viale Libertà (27 aprile – dalle 11.00 alle 12.00), via Marelli (27 aprile - 13.00 alle 15.00), via San Fruttuoso - parco Varisco (27 aprile – dalle 15.00 alle 17.00), via Tanaro (27 aprile – dalle 17.00 alle 19.00), via S. Andrea (28 aprile – dalle 6.00 alle 9.00), via Guardini (28 aprile – dalle 9.00 alle 12.00), via Tirso (28 aprile – dalle 13.00 alle 16.00) e via Sorteni (28 aprile – dalle 16.00 alle 19.00). Nelle prossime settimane, a seconda delle condizioni meteo, proseguiranno le operazioni di sfalcio e la sanificazione di tutte le altre aree verdi e aree giochi della città, nel complesso una cinquantina.