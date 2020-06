Brugherio, la piscina è pronta a riaprire le porte

A Brugherio la piscina è pronta a riaprire. Per l’impianto natatorio di via Aldo Moro non c’è ancora una data ufficiale ma dalla società Sport Management assicurano che succederà presto.

L’azienda sottolinea che la struttura è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del COVID19. In questi giorni la piscina e i suoi spazi sono in via di configurazione per rispettare i decreti ministeriali, regionali e territoriali. L’impianto Sport Management di Via Aldo Moro a Brugherio, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l'emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a sanificazione, regolamentazione accessi, sanificazione spogliatoi e impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua) e tutela del personale.

La società prossimamente fornirà informazioni in merito alla data effettiva di riapertura, sugli orari di e sulle modalità d'accesso alla piscina. A partire da qualche giorno antecedente alla data di riapertura sarà attivo un infopoint per fornire tutte le informazioni utili ai clienti. Sport Management ricorda inoltre che alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura.