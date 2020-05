Da martedì riapre il Parco, via libera anche nei giardinetti: le novità della Fase 2 in città

Martedì 19 maggio riapre il Parco di Monza. Questa una delle novità della Fase 2 in città. Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm e della nuova ordinanza della Regione Lombardia, che dettano tempi e modi delle ulteriori riaperture, il Sindaco Dario Allevi ha siglato lunedì 18 maggio una nuova ordinanza comunale che disciplina gli spazi pubblici in città.

Riapre il Parco di Monza

A partire da martedì 19 maggio, riapriranno i cancelli del Parco di Monza, secondo i consueti orari estivi. L’ingresso sarà consentito da tutti i varchi esistenti solo a pedoni e biciclette, mentre Viale Cavriga resterà interdetto al traffico veicolare.

Il Parco e i Giardini Reali saranno aperti tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e l’accesso sarà consentito rispettando le regole già note: obbligo di mascherina e di mantenimento delle distanze di sicurezza; divieto di assembramento, di attività ludico ricreative e di pic-nic. “Abbiamo programmato un piano di potenziamento dei controlli – spiega il Sindaco Dario Allevi – ma è evidente che gli agenti non potranno essere dappertutto: le parole d’ordine, quindi, restano prudenza e senso civico. Guai ad abbassare la guardia!”.

Piattaforma ecologica, Boscherona, giardini e aree verdi

A partire da martedì 19 maggio riapre anche la piattaforma ecologica di Viale delle Industrie con i consueti orari, mentre proseguirà ancora sino al 22/5 la possibilità di ritiro degli sfalci verdi a domicilio.

Sempre per il 19 maggio è prevista la riapertura di 38 aree verdi e giardini della città oltre al Parco della Boscherona. I restanti giardini verranno aperti progressivamente nei prossimi giorni, mentre resta interdetto ovunque l’accesso alle aree gioco.

Ritornano i mercati

Da martedì 19 maggio riapriranno anche i mercati rionali per la vendita di tutti i generi merceologici: da giovedì 21/5 torneranno, dunque, le bancarelle anche in piazza Trento e Trieste. L’area dei mercati sarà delimitata da transenne e sorvegliata dagli agenti della Polizia Locale e gli ingressi saranno contingentati per evitare assembramenti.

Musei, Biblioteche e uffici pubblici

E’ prevista la riapertura graduale di uffici e servizi pubblici comunali, a partire da quelli indifferibili nonchè degli sportelli di front-office a servizio dei cittadini e delle attività produttive. I Musei Civici – Casa degli Umiliati e le sale espositive comunali riapriranno da mercoledì 20 maggio; le biblioteche da venerdì 22 maggio per le sole attività di prestito/restituzione libri e dal 27 è in programma anche la riapertura delle sale studio. Gli Infopoint turistici riapriranno dal 25 maggio.

Sulle strade saranno reintrodotti a partire da lunedì 25 maggio i divieti di sosta per il lavaggio strade e il disco orario.

A seguire l'elenco delle aree verdi aperte da martedì 19 maggio in città.

Di seguito l'elenco delle aree verdi aperte dal 19 maggio.