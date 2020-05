Riaprono i cancelli del Parco di Monza, da mercoledì iniziano tre giorni di test

Tre giorni di test per pianificare un’eventuale riapertura del Parco di Monza chiuso per l’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Monza Dario Allevi che è anche Presidente del Consorzio Parco e Villa Reale. Da mercoledì 13 maggio prenderà il via per tre giorni uno “stress test”. “Vogliamo verificare il comportamento delle persone e l’efficacia dei controlli sull’area: per questo abbiamo scelto di riaprire il nostro gioiello verde durante la settimana, evitando il rischio certo di assembramento che ci sarebbe stato nel weekend” ha spiegato il primo cittadino monzese al termine di una riunione organizzativa con l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena, l’area tecnica del Consorzio, il Comandante della Polizia Locale e il responsabile della Protezione Civile.

I controlli

A controllare gli accessi e il rispetto delle norme ci saranno gli agenti della Polizia Locale che si avvarranno anche dei droni e di pattuglie in motocicletta. Attivati anche i volontari della Protezione Civile, che installeranno un presidio fisso a metà di viale Cavriga per coordinare tutte le forze in campo, e le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie. Grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dell’Arma saranno impiegati anche i Carabinieri a cavallo.

Il monitoraggio principale riguarderà il rispetto delle “regole anti-contagio” nei circa 700 ettari verdi, con un’attenzione particolare verso quelle riferite all’anti-assembramento.

Il test di riapertura

Il test partirà mercoledì 13 maggio e terminerà venerdì 15. L’accesso al Parco sarà consentito solo per i pedoni che potranno entrare dai quattro varchi principali: Porta Monza, Porta Villasanta, Vedano Centrale e Porta San Giorgio; sarà aperto anche l’ingresso pedonale da Madonna delle Grazie. Viale Cavriga sarà inibito al traffico veicolare, che oggi in città è ancora molto ridotto, i Giardini Reali resteranno chiusi mentre riaprirà il parcheggio di Porta Monza. Gli orari di apertura saranno dalle ore 7.00 alle 20.30.

Regole e raccomandazioni

Sarà obbligatorio entrare al Parco con la mascherina, che potrà essere tolta solo durante l’attività motoria. Sarà necessario mantenere un metro di distanza dagli altri, anche sulle panchine e due metri di distanza durante l’attività sportiva. Sarà vietato utilizzare aree giochi, attrezzi sportivi, svolgere attività ludico ricreative, fare feste e pic-nic. È consigliato riportare a casa i rifiuti prodotti.

"Se lo stress test darà buoni risultati, come mi auguro, e se la curva dei contagi continuerà a mantenere i livelli di questi giorni anche prossimamente, soprattutto dopo l’allentamento delle misure di lockdown, potremo pensare a una riapertura definitiva per il Parco - conclude Dario Allevi – Il bilancio lo faremo nel fine settimana del 16/17 maggio, dati alla mano, e con il nuovo DPCM uscito".