A Vimercate ricoveri Covid più che dimezzati: inizia la Fase 2 anche in ospedale

Nei giorni più difficili dell’epidemia causata dal Covid-19 all’ospedale di Vimercate erano ricoverati 260 pazienti, 24 dei quali in terapia intensiva. Adesso anche per l’ospedale inizia la Fase 2.

La pressione da coronavirus sulle strutture dell’ASST si è ridotta. In questi giorni si contano, in via Santi Cosma e Damiano, 110 pazienti Covid ricoverati, fra terapia Intensiva (con 6 malati in trattamento), sub intensiva e degenza dedicata.

In Pronto Soccorso sono tra 70 e 80 gli accessi registrati negli ultimi giorni (con poco oltre il 5% covid positivi o sospetti). Numeri che consentono una graduale ripresa di tutto ciò che, per l’epidemia, nelle settimane scorse, è stato messo in stand by: l’attività chirurgica in elezione, ad esempio (quella di urgenza e oncologica non è mai stata interrotta).

Riprende l’attività pre-Covid

Da questa settimana, e sino al 15 maggio (successivamente si modulerà ulteriormente l’attività), tutte le specialità chirurgiche (dall’ortopedia all’otorino-laringoiatria, all’urologia, alla ginecologia), hanno a disposizione una seduta operatoria settimanale ciascuna (due quelle, invece, destinate alla chirurgia generale).

Analogamente si sta operando a Carate, dove lentamente si sta riorganizzando l’interventistica operatoria in ambito ortopedico-traumatologico e in quello di chirurgia generale, oltre all’oncologico. Solo un piano del blocco ospedaliero (erano due), con 30 posti letto, continuerà ad essere dedicato ai pazienti covid (attualmente sono 25 i pazienti ricoverati).

Come si accede in ospedale

Novità per quanto riguarda l’accesso in Ospedale. A Vimercate pazienti, visitatori, persone che devono fare un prelievo o una prenotazione, entrano seguendo un percorso approntato con transenne a colonnina. Sarà necessario, ovviamente, indossare la mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte di un operatore dell’ospedale.