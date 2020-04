Tari e imposte, il comune di Monza rinvia il pagamento di alcune tasse comunali

La Tari, la Tosap e la tassa sulla pubblicità. E ancora la sospensione dei servizi scolastici. Il comune di Monza, con l’approvazione della giunta, ha deciso di posticipare i pagamenti di alcune imposte comunali per andare incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria Coronavirus.

Alcune delle imposte comunali in scadenza potranno così essere pagate, in diverse rate, da fine luglio a dicembre senza sanzioni e interessi. “Si tratta di una prima e concreta risposta alle legittime preoccupazioni di tante famiglie ed imprese cittadine che, in un momento così drammatico, non vogliamo che abbiano un ulteriore onere da dover rispettare" spiega il Sindaco Dario Allevi.

Tasse comunali: le nuove scadenze

La rata unica della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) permanente, che scadeva il 30 aprile, potrà essere pagata, il 31 luglio. Cambiano le rate anche della Tosap permanente per importi oltre 285,23 euro: sia la prima che la seconda rata (in scadenza il 30 aprile) slittano al 31 luglio, la terza (31 luglio) al 30 settembre e la quarta (30 settembre) al 30 novembre. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente (rata unica) viene spostato dal 30 aprile al 31 luglio. Ridefinite le scadenze anche delle quattro rate dell’imposta sulla pubblicità permanente per importi oltre 1.549,37 euro: la prima e seconda rata (previste per il 30 aprile) vengono spostate al 31 luglio, la terza (30 giugno) al 30 settembre e la quarta (30 settembre) al 30 novembre. La Tari (Tassa sui rifiuti) si pagherà il 31 luglio (anziché il 30 giugno) e il 30 ottobre (anziché il 30 settembre), mentre resta confermata al 30 dicembre l’ultima rata.

La Giunta ha, inoltre, stabilito che i solleciti della TARI per i quali i termini di versamento scadevano nel periodo 22 marzo - 31 maggio potranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 luglio, senza aggravio di sanzioni e interessi. Infine, le attività di notifica di atti di accertamento dei tributi, che comportano l’applicazione di sanzioni ed interessi, sono sospese.

Sospensione pagamenti servizi scolastici

Prevista anche la sospensione del pagamento dei servizi scolastici (pre – scuola, nidi e refezione scolastica) fino al termine del periodo emergenziale, prevedendo la riparametrazione degli importi in relazione all’effettivo periodo di godimento e, per quanto riguarda i nidi, in considerazione delle indicazioni di Regione Lombardia alla misura «Nidi Gratis»; del pagamento dei diritti di segreteria per comunicazione sospensione temporanea dell'attività a causa COVID-19; del pagamento delle quote di contribuzione dei servizi di trasporto disabili e fornitura pasti caldi, rinviando la scadenza alla fine del mese successivo alla chiusura dell’emergenza e del pagamento degli affitti SAP dei mesi di aprile, maggio e giugno che vengono differiti rispettivamente a luglio, agosto e settembre.

“La decisione di rinviare i pagamenti delle imposte comunali, in questa fase delicata, serve per dare un po’ di ossigeno alle nostre famiglie e alle attività economiche cittadine che hanno oggettivi problemi di liquidità. Una scelta importante che ha richiesto un serio approfondimento all’interno del Settore Finanziario del Comune che, come le altre aziende del territorio, rischia di subire pesantissime ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Coronavirus: le conseguenze sui conti pubblici saranno drammatiche. Ma a questo ci penseremo dopo. Oggi era doveroso ogni sforzo possibile per aiutare i cittadini e le nostre aziende”.