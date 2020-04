Rosario (a porte chiuse) in diretta Facebook dal Duomo di Monza

Il Duomo di Monza riapre virtualmente le porte ai fedeli. In attesa di poter ammirare il restyling della facciata della cattedrale dopo la fine dei lavori e di tornare a essere un luogo di raccoglimento e di preghiera per tutti, il duomo sceglie di raggiungere i fedeli con i social. Attraverso Facebook sarà possibile per tutto il mese di maggio seguire l'appuntamento settimanale con la recita del Santo Rosario grazie alle dirette trasmesse dalla nuova pagina social "Duomo di Monza".

Nel mese dedicato alla Madonna infatti ogni sabato, alle 21, sarà trasmesso in diretta Facebook il Santo Rosario recitato dall'Arciprete Mons. Silvano Provasi. "Vi invitiamo a collegarvi e a partecipare numerosi, ciascuno dalla sicurezza della propria casa" recita l'invito.

L'evento, secondo quanto previsto dalla normativa per il contenimento dell'epidemia, sarà a porte chiuse e non sarà possibile accedere al Duomo.