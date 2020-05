Coronavirus, al via il servizio di sanificazione per le auto a cura della Croce Rossa

Alla sanificazione dell'auto adesso ci pensa la Croce Rossa di Monza. Il comitato monzese ha presentato un nuovo servizio a disposizione dei cittadini a partire da sabato 23 maggio.

Per tutti i fine settimana i volontari garantiranno il servizio di sanificazione delle auto. L'attività, già sperimentata in settimana per i mezzi delle Forze dell'Ordine di Monza, prevede la sanificazione dei veicoli privati attraverso l'utilizzo di un generatore d'ozono che sanifica l'abitacolo della vettura. I fondi raccolti serviranno ad acquistare i dispositivi di protezione individuale per gli operatori della Croce Rossa di Monza. Per il servizio si può effettuare un'offerta libera a partire da cinque euro.

Come funziona

Collegandosi al link https://www.crimonza.org/ prenota-sanificazione-vettura/ è possibile prenotare il giorno e l’ora (il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18, con l’ultima prenotazione alle 17.30). L’operazione di sanificazione della vettura durerà circa 30 minuti, al termine il proprietario potrà ritirarla.



“Crediamo molto in questa iniziativa -commenta Dario Funaro, Presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana -. Le persone potranno salire su una vettura sanificata e sicura e noi potremmo continuare a svolgere al meglio il nostro servizio. Dall'inizio della pandemia abbiamo dovuto sostenere importanti costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, malgrado la generosità di molti privati e aziende che ci hanno donato le mascherine. Ma l'emergenza continua. Per avere un'idea del bisogno di DPI dall'inizio dell’emergenza sono state utilizzate 1.500 tute, 120 scatole di guanti, 5.400 mascherine chirurgiche, 1.800 mascherine FFP2”.