Carrelli igienizzati in 5 secondi, nei negozi della catena arriva il primo sanificatore

Cinque secondi. Questo il tempo che Hygenic Cart, un innovativo dispositivo per l'igienizzazione, impiega per sanificare un carrello della spesa. Lo strumento, scelto dalla catena di supermercati Iperal per offrire ai clienti un'ulteriore garanzia per la tutela della saluta pubblica, è stato installato mercoledì fuori dal punto vendita di Cassina de' Pecchi, comune milanese alle porte della Brianza.

Grazie a un automatismo esclusivo il dispositivo consente all’utente di sanificare integralmente e personalmente il carrello in pochi secondi, assicurando che i locali commerciali e gli utenti non vengano contaminati e garantendo l’abbattimento al 99% della carica batterica e virale.

Il primo sanificatore di carrelli è stato installato mercoledì 22 aprile nel punto vendita del Milanese. Il test al momento sta avendo un buon riscontro - spiegano dalla catena - e a breve si potrebbe decidere se dotare eventualmente dello strumento anche tutti gli altri punti vendita della catena che è presente anche sul territorio di Monza e Brianza con alcuni supermercati.