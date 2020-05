Cantieri, mobilità e soldi a medici e infermieri: il maxi piano da 3 miliardi per la Lombardia

Obiettivo rimettere in moto Monza, la Brianza e la Lombardia dopo l'emergenza Coronavirus in tempi immediati, con inizio dei lavori non oltre fine ottobre. E garantire un riconoscimento a chi ha combattuto in prima linea. La giunta di regione Lombardia ha definitivamente approvato, senza nessun voto contrario, il "piano Marshall" che destinerà ai comuni lombardi 3 miliardi di euro per ripartire dopo l'epidemia. “Lo avevamo annunciato e lo abbiamo fatto. Per la ripresa economica della Lombardia e il rilancio del sistema produttivo era necessario un intervento extra-ordinario che potesse supportare immediatamente il mondo dell’economia", hanno esultato il presidente Attilio Fontana e l'assessore agli enti locali, Massimo Sertori.

Soldi per cantieri e mobilità sostenibile

Quei soldi saranno usati per "finanziare i nostri Comuni e Province per dare avvio in temi brevissimi in particolare, entro il 31 ottobre, a numerose opere pubbliche. Oltre 1.500 cantieri in più che cambieranno volto alla nostra Regione. E daranno lavoro a imprese e famiglie”.

I fondi - ha fatto sapere il Pirellone - sono "indirizzati principalmente a" progetti di "sviluppo territoriale, mobilità sostenibile, edifici pubblici e patrimonio culturale, efficientamento e risparmio energetico, dissesto idrogeologico, digitalizzazione e illuminazione pubblica”. “Diamo una mano concreta – ha evidenziato Sertori – alle comunità locali, con un impulso alle economie del territorio dopo due mesi di difficoltà e sacrifici”.

Soldi anche per medici e infermieri

Il piano Marshall - lo stesso nome con cui fu ribattezzato il piano di aiuti statunitensi per l'Europa per II guerra mondale - "prevede un investimento complessivo di oltre 3 miliardi di euro, spalmati dal 2020 al 2022".

Stando a quanto comunicato dal Pirellone 51,35 milioni andranno alle Province, 348,65 milioni ai comuni, 2,47 miliardi di euro saranno destinati a "interventi per la ripresa economica", 130 milioni di euro per investimenti strategici che riguardano la mobilità, l’edilizia scolastica e lo sviluppo territoriale e "10 milioni di euro serviranno per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale", oltre a 82 milioni che saranno destinati al personale sanitario.

Come saranno divisi i fondi per i comuni

"Il contributo è assegnato a tutti i comuni lombardi in base al numero degli abitanti - ha chiarito la regione - e utilizzando lo stesso schema assunto dall’attuale governo nell’ambito della legge di bilancio 2020":

– Comuni da 0 a 3.000 abitanti 100.000 euro ciascuno.

– Da 3.001 a 5.000 abitanti 200.000 euro ciascuno.

– Per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 350.000 euro ciascuno.

– Da 10.001 a 20.000 abitanti 500.000 euro ciascuno.

– Per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti 700.000 euro ciascuno.

– Da 50.001 a 100.000 abitanti 1 milione di euro ciascuno.

– Per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 2 milioni ciascuno.

– I comuni oltre i 250.000 abitanti hanno diritto sino a 4 milioni ciascuno.

A Monza oltre 3 milioni

La ripartizione delle risorse per singolo ente provinciale beneficiario e per Città Metropolitana, sulla base della proposta di Unione delle Province Lombarde, è la seguente:

