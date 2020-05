Centri estivi, a Lissone il comune fa un sondaggio tra i genitori

Genitori a lavoro e bambini a casa da scuola. Anche a Lissone, come già avvenuto in altri comuni brianzoli nei giorni scorsi a partire da Concorezzo, l’amministrazione comunale ha preparato un sondaggio indirizzato alle famiglie per conoscere gli orientamenti in merito a eventuali centri estivi e ricreativi destinati all'infanzia nel caso in cui l'allentamento relativo alle misure restrittive anti-Covid permetta la possibilità di organizzare attività per i più piccoli con nuove formule di gestione.

Il sondaggio è rivolto ai genitori dei bambini tra i 3 e i 13 anni per raccogliere informazioni che permettano alle realtà attive nel territorio (Comune, Comunità Pastorale, Associazioni Sportive, altre realtà del territorio) di conoscere quale potrebbe essere la reale richiesta da parte delle famiglie in vista del periodo estivo. Il sondaggio dovrà essere compilato entro domenica 24 maggio 2020.

“Ad oggi non sappiamo come sarà l’organizzazione delle proposte Estive per l’annualità in corso - sottolinea l’Amministrazione Comunale di Lissone - l'orientamento delle norme in materia di emergenza sanitaria sembra però prevedere la formazione di micro-gruppi distanziati, con l'evidente diminuzione dei posti a disposizione e quindi con la polarizzazione dei centri ospitanti”.

In attesa di disposizioni chiare da parte di Regione Lombardia, i cittadini avranno così la possibilità di fornire agli enti interessati avranno così la possibilità di raccogliere informazioni di massima sui bisogni in vista di una valutazione della fattibilità.

Per compilare il sondaggio è sufficiente cliccare il seguente link: https://www.comune.lissone.mb.it/Sondaggio-Centri-Estivi-2020