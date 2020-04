Spacciatore esce per fare la spesa, 40enne arrestato dai carabinieri a Brugherio

Mentre era al volante della sua auto, sulle strade di Brugherio, mercoledì pomeriggio ha incrociato i carabinieri impegnati in un posto di controllo per gli accertamenti relativi alle misure di contenimento per l'epidemia di Covid-19. Ai militari che gli hanno chiesto di mostrare i documenti ha consegnato un'autocertificazione falsata dove riferiva che il motivo per cui era uscito di casa era la necessità di recarsi al supermercato per fare la spesa.

In realtà a bordo del veicolo i militari della compagnia di Monza non hanno trovato nessun sacchetto con generi alimentari ma della droga. Quindici grammi di cocaina insieme a mille euro in contanti: questo quanto è stato scoperto dalla perquisizione effettuata a bordo del veicolo e a casa dell'uomo, L.C., 40 anni, residente in Brianza. Per lo spacciatore è scattato l'arresto insieme a una multa per la violazione delle norme relative alle misure anti-Covid-19.