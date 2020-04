Coronavirus, a Usmate Velate arriva la "Spesa Sospesa" per chi è in difficoltà

Un gesto di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà a comprare da mangiare a causa dell’emergenza coronavirus. Un carrello vuoto, da riempire con prodotti da donare a chi ne ha bisogno.

A Usmate Velate nasce l’iniziativa “Spesa sospesa”. I cittadini - spiegano dal municipio - potranno acquistare uno o più prodotti e lasciarli “sospesi”, nella certezza che quei beni verranno consegnati alle persone e ai nuclei familiari in situazione di fragilità economica. L’iniziativa - che ora ha il patrocinio del comune - è nata solo pochi giorni fa dall’idea di alcune persone e promossa dalla Caritas delle Parrocchie di Usmate Velate in accordo con il Centro di Ascolto della Comunità Pastorale.

“Sappiamo che sono aumentati i nuclei familiari in difficoltà, questa azione che patrociniamo vuole essere un ulteriore segno per mostrare la nostra attenzione nei confronti di chi deve fare i conti con situazioni di emergenza economica dovuta alla pandemia – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore ai Servizi sociali Greta Redaelli – come Comune vogliamo sostenere questa iniziativa e lo faremo sensibilizzando sia la cittadinanza sia gli esercizi commerciali. Un piccolo sforzo di ciascuno di noi quale è il gesto di donare un prodotto può servire per aiutare chi si trova in difficoltà”.

Come funziona la spesa sospesa

A partire dai prossimi giorni, i cittadini troveranno nei negozi aderenti all’iniziativa un punto di raccolta costituito da un carrello o da un cesto nel quale potranno essere lasciati i prodotti da destinare alla Spesa sospesa.

Chi fa la spesa potrà lasciarvi all’interno un prodotto appena acquistato, scegliendo fra i generi alimentari raccolti nel punto vendita.

Con cadenza regolare ed anche su segnalazione dei gestori degli esercizi commerciali, i prodotti verranno poi ritirati dai negozi da parte dei volontari per conto di Caritas.

Già a partire dai prossimi giorni, invece, il Settore Servizi Sociali del Comune di Usmate Velate in accordo con i volontari del Centro di Ascolto si occuperanno di definire la lista delle persone che necessitano di un aiuto alimentare e maggiormente bisognose in questo periodo emergenziale.

La Caritas, anche attraverso la collaborazione dei volontari, provvederà poi a distribuire i viveri sia con le modalità consuete di distribuzione periodica oppure con interventi immediati su segnalazione di urgenze particolari.

