Letture e laboratori, il virus non ferma le educatrici: un laboratorio al giorno per i più piccoli

Favole, letture, laboratori interattivi e attività. Gli asili nido e le scuole a Monza sono chiuse ma il coronavirus non ferma la creatività e la voglia di condividere le piccole scoperte quotidiane con i più piccoli. Le educatrici dei sette nidi comunali e della Scuola dell'Infanzia «Pianeta Azzurro» hanno deciso di leggere a distanza una fiaba o proporre un laboratorio al giorno per tenere compagnia ai bambini e trasformare quest’emergenza in una divertente opportunità. Il progetto, che prenderà il via ufficialmente da mercoledì 18 marzo, ha scelto come titolo appunto «Una storia al giorno».

«In questi giorni di chiusura delle scuole e dei nidi – spiega l’Assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè – ai bambini manca la quotidianità dell’asilo e, in particolare, il momento della lettura con le educatrici e le maestre. Per questo i sette nidi comunali e la Scuola dell'Infanzia “Pianeta Azzurro” hanno deciso di continuare a raccontare le storie come hanno sempre fatto, ma questa volta a distanza. Il coronavirus sta creando tanti disagi a bambini e famiglie, ma allo stesso tempo sta portando alla luce le enormi potenzialità della tecnologia. Per le educatrici e le maestre è un’occasione per avvicinarsi ai bambini anche quando sono lontane da loro».

La lettura è per i bambini è un passaggio educativo fondamentale e, se accompagnata dalla voce delle loro insegnanti, è ancora più coinvolgente. «Il progetto “Una storia al giorno” – conclude l’Assessore - è l’occasione per metterci in gioco a dimostrazione che è possibile reagire a un’emergenza inaspettata in modo semplice e divertente, proponendo qualcosa di nuovo a cui, in una situazione “normale”, non avremmo mai pensato».

Il programma

Attraverso una video storia al giorno, le educatrici e le maestre leggeranno in diretta i racconti per i bimbi da 0 a 6 anni, condividendoli sulla pagina Facebook del Comune di Monza: racconteranno storie selezionate tra i libri presenti nelle librerie dei nidi. Non solo storie, però. Il «palinsesto» social prevede anche canzoncine e laboratori:

• Mercoledì 18 marzo – ore 16: La giornata di tre orsetti furbetti - storia realizzata dalle educatrici del nido San Fruttuoso

• Giovedì 19 marzo – ore 16: «Questo libro fa di tutto» di Silvia Borando (Minibombo) – lettura a cura dalle educatrici degli Asili nido comunali

• Venerdì 20 marzo – ore 16: Tutorial per pasta di sale

• Lunedì 23 marzo – ore 16: «Issa la vela», canzoni e filastrocche per bambini - lettura a cura dalle educatrici degli Asili nido comunali

• Martedì 24 marzo – ore 16: «Bada Bum» di Emanuela Bussolati (Carthusia) - lettura a cura dalle educatrici degli Asili nido comunali

• Mercoledì 25 marzo – ore 16: Tutorial dolcetti al cocco- a cura della scuola dell'Infanzia Comunale «Pianeta Azzurro»

• Giovedì 26 marzo – ore 16: «Il libro Cane» di Lorenzo Clerici (Minibombo) - lettura a cura delle educatrici degli Asili nido comunali

• Venerdì 27 marzo – ore 16: «Gnam!» di Leen Van Durme (Clavis Prima Infanzia) - lettura a cura delle educatrici degli Asili nido comunali

• Lunedì 30 marzo – ore 16: «Andrà tutto bene» - video degli arcobaleni dei nidi comunali e scuola dell'Infanzia «Pianeta Azzurro»

• Martedì 31 marzo – ore 16: «Chi me l'ha fatta in testa» di Werner Holzwarth (Salani) - lettura a cura dalle maestre della scuola dell'Infanzia «Pianeta Azzurro»

• Mercoledì 1 aprile – ore 16: «Il lupo e i sette capretti» - racconto animato a cura delle educatrici del Nido San Fruttuoso

• Giovedì 2 aprile – ore 16: «Buongiorno Postino» di Michaël Escoffier e Matthieu Maudet (Babalibri) - lettura a cura delle educatrici degli Asili nido comunali

• Venerdì 3 aprile – ore 16: «Buon viaggio, piccolino!» di Beatrice Alemagna (TopiPittori) - lettura a cura delle educatrici degli Asili nido comunali

