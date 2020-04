Tamponi drive-in all’ospedale di Vimercate: ogni giorno 120 test senza scendere dall’auto

Tamponi per rilevare l’infezione da Covid-19 senza scendere dall’auto. I test drive-in da venerdì sono diventati realtà anche all’ospedale di Vimercate.

Il servizio - partito in via sperimentale - è destinato agli operatori dell’ASST: da lunedì poi sarà esteso anche ai pazienti Covid positivi dimessi e post quarantena.

Come funziona e a chi è rivolto

Il tampone viene effettuato senza scendere dall’auto e su appuntamento. L’area riservata ai test è stata ricavata in una tensostruttura che è stata appositamente montata e posizionata presso un’area adiacente all’ingresso dell’Ospedale e poco distante dal parcheggio. Al mattino, da lunedì, saranno interessati tutti i pazienti dimessi dall’Ospedale, dai reparti e dal Pronto Soccorso, successivamente alla quarantena a domicilio. Saranno contattati dal personale ASST per fissare l’appuntamento per eseguire il test.

Nel pomeriggio il servizio interesserà, invece, i dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria. Nello specifico gli operatori assenti dal lavoro a seguito di positività al COVID 19, decorsi 3 giorni dalla scomparsa della sintomatologia, oppure con sintomi correlati all’infezione da nuovo coronavirus o, ancora, per “isolamento fiduciario” in quanto convivente con chi è positivo. In ogni caso, occorrerà rivolgersi ad un numero di telefono dedicato per prenotare il tampone. Vale la pena ricordare che solo la negatività di due tamponi, eseguiti a distanza di almeno 24 ore, costituisce il prerequisito inderogabile per la riammissione in servizio.

Oltre 120 test al giorno

L’area del tampone, cosiddetto “drive in”, sarà segnalata e presieduta da operatori della Protezione Civile che indirizzerà il flusso delle auto che avranno a disposizione due corsie. Arrivati alla postazione, accolti da un medico e due infermieri, le persone saranno sottoposte al test senza scendere dall’auto, a maggiore tutela per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, così come ha fatto scuola la Corea del Sud. Centoventi i tamponi programmabili ogni giorno, ma alla bisogna potrebbero essere anche di più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.