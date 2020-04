Triuggio, tre auto parcheggiate in fiamme nella notte in via Veneto

Tre auto a fuoco nella notte a Triuggio. Nella nottata di venerdì 17 aprile i carabinieri della stazione di Biassono insieme ai vigili del fuoco di Seregno sono intervenuti in via Veneto, all'altezza del civico 7, dove tre veicoli parcheggiati in strada sono stati coinvolti in un incendio.

Il rogo è stato estinto dai pompieri e secondo quanto al momento ricostruito le fiamme sarebbero divampate da una Fiat Cinauecento in sosta. Dall'utilitaria poi il fuoco si sarebbe propagato ad altre due auto parcheggiate nelle adiacenze: una Toyota Yaris e una Fiat Punto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilire l'esatta natura dell'incendio che pare essere al momento riconducibile a causa accidentali e quindi a un corto circuito.