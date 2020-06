Coronavirus a Monza, registrato un nuovo caso in città: ecco la situazione

A Monza continua la lotta al coronavirus. Nella giornata domenica 14 giugno, come riportato in un post su Facebook del sindaco Dario Allevi, all'ombra dell'Arengario si è registrato un nuovo caso. Il sindaco, citando le parole dell'Ats, ha precisato che "i nuovi casi degli ultimi giorni sono tutti debolmente positivi. Nessuno di loro, al momento, ha avuto sintomi tali da ricorrere alle cure in ospedale".

In totale nella provincia di Monza i casi registrati sono 5.650 e tra sabato e domenica se ne sono registrati 10 in più, come riportato dal bollettino della Regione.

Monza e le attività all'aperto

Nel frattempo la città si sta preparando a vivere un'estate all'aria aperta: a partire da lunedì 15 giugno tornerà a Monza il Cinema sotto le stelle in Villa Reale. Ma la novità arriverà a luglio quando partirà un "nuovo format ideato ad hoc quest'anno per un drive-in in autodromo", ha spiegato il sindaco.

"Durante questi mesi di lockdown forzato per le competizioni sportive su pista, il nostro tempio della velocità spalancherà i cancelli nella zona dei paddock per una seconda proposta pensata per gli appassionati dei lungometraggi, con un tuffo negli anni Cinquanta — ha precisato Allevi —. Un'idea che ha già conquistato e incuriosito moltissimi, dimostrando la capacità del nostro circuito di differenziare l'offerta adeguandosi sempre di più alle richieste più curiose e alle necessità dell’Amministrazione Comunale".

"Sul fronte teatrale — ha poi chiosato Allevi — anche il Binario7 è pronto a ripartire con spettacoli, laboratori e seminari estivi per i più piccoli: anche in questo caso info e programmi sono online".