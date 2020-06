Tornano a salire (con più tamponi) i nuovi positivi: 402 nuovi contagi in Lombardia

Tornano a salire, a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati, i nuovi postivi in Lombardia. Il bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno dal Pirellone riporta 402 nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 19.389 tamponi (2,1% rapporto con i test giornalieri). Scende invece il numero delle persone attualmente positive in Lombardia con - 471 pazienti Covid per un totale di 19.853.

Per la provincia di Monza e Brianza l'incremento giornaliero di nuovi casi è stato di otto unità, per un totale di 5.567 dall'inizio della pandemia.

Numeri importanti anche per quanto riguarda le persone guarite/dimesse che sono state 752 nelle ultime ventiquattro ore. Restano 120 (-5 rispetto a giovedì) i pazienti ricoverati nelle terapie intesive degli ospedali lombardi. Sei pazienti in più nell'ultima giornata sono stati invece ricoverati in ospedale nei reparti non intensivi. Ventuno le vittime uccise dal virus nelle ultime ventiquattro ore, con 16.222 decessi da fine febbraio ad oggi solo in Lombardia.

Dimesso l'ultimo paziente dalla Terapia Intesiva a Vimercate

Da giovedì 4 giugno si è svuotato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Vimercate. A confermare l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 è stato il Dottor Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale della Asst di Vimercate, ospite durante la diretta di Regione Lombardia di venerdì. "La nostra terapia intensiva da 8 posti letto a Vimercate è arrivata ad avere 24 posti nei momenti di picco con un trend di 70 pazienti a cui si devono aggiungere i ricoveri nel reparto di terapia sub-intensiva" ha spiegato. Anche qui da sei posti letto si è arrivati a una capienza pari a una sessantina di pazienti per un totale di circa trecento persone contagiate transitate dalla struttura ospedaliera brianzola nei giorni dell'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche da Vimercate arrivano dati confortanti come accade nel resto della regione per quanto riguarda il decongestionamento delle strutture ospedaliere: "Oggi abbiamo uno o due pazienti sospetti Covid che transitano dai Pronto Soccorso della nostra Asst ogni due tre giorni e la maggior parte di questi è negativo al virus". "Il trend evolve in modo lento e graduale in decisa discesa verso il minimo storico" ha concluso Del Sorbo.