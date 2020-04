Si allontana dal reparto Covid del San Gerardo: 64enne rintracciato a Vedano

Si è allontanato dal reparto Covid dell'ospedale San Gerardo di Monza e poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri, in stato confusionale, a Vedano al Lambro. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 22 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della compagnia di Monza sono intervenuti in seguito alla segnalazione dell'allontanamento del paziente, 64 anni, che non risulta affetto da coronavirus e negativo al tampone. L'uomo è stato rintracciato a Vedano al Lambro, in via Villa. Una volta rintracciato dai militari monzesi, è stato riaffidato al personale sanitario che lo ha riaccompagnato in ospedale.