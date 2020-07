Coronavirus, a Monza un'altra giornata a "zero" contagi: è l'ultimo bollettino del sindaco

Zero. E' questo il numero dei nuovi casi positivi registrati a Monza e riportati con l'ultimo bollettino pubblicato dal sindaco Dario Allevi. Si tratta dell'ultimo aggiornamento che il primo cittadino monzese ha deciso di pubblicare attraverso la sua pagina Facebook relativo all'evoluzione dell'emergenza covid-19.

"Dopo più di 120 giorni consecutivi in cui ho utilizzato questa piazza virtuale per comunicare con voi e aggiornarvi quotidianamente sull'andamento dell'epidemia in città, ho pensato di sospendere la pubblicazione dei dati relativi ai contagi. Nelle ultime tre settimane, infatti, la curva sembra ormai essersi stabilizzata verso il basso e i pochissimi casi registrati risultano tutti debolmente positivi" ha spiegato Allevi. Nella giornata di venerdì 3 luglio infatti - secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale di Regione Lombardia - i nuovi casi a Monza e Brianza sono stati sei, nessuno di questo è stato registrato nel capoluogo brianzolo.

"Ciò non significa che dovremo abbassare la guardia, anzi: prudenza e cautela devono restare ancora le nostre parole d'ordine, fino a quando gli esperti non ci diranno che l'emergenza sarà finalmente terminata" ha aggiunto Allevi. "Questa esperienza ci ha cambiato e ci ha segnato per sempre: desidero ringraziare di cuore quanti di voi (e siete tanti) mi hanno manifestato affetto e vicinanza durante il periodo più difficile, quando sentivo ancora più forte la responsabilità del ruolo che ho l’onore di ricoprire. Ringrazio anche quanti con i loro consigli, suggerimenti e perché no critiche hanno comunque voluto dare un contributo per affrontare meglio questo periodo".

"Sono pronto a riprendere subito il bollettino quotidiano qualora la situazione cambiasse nuovamente ma oggi mi sembra più giusto provare a tornare alla normalità insieme: parlare della nostra amata Monza, di come stiamo provando a ripartire, dei tanti progetti che siamo pronti a mettere in cantiere".